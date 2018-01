Critican alza de peaje en carreteras

Diputados criticaron el costo de peajes carreteros que ubican a Chihuahua entre los más caros del país.El Diario publicó ayer que en promedio, el costo por kilómetro en las autopistas mexicanas es de 1.74 pesos, mientras que en Chihuahua la vialidad más cara es la de Sacramento con un costo de 3.02 pesos.El lunes pasado, las cuotas carreteras aumentaron un 7 por ciento, se publicó en el Periódico Oficial del Estado.Adriana Fuentes, legisladora local del PRI, dijo que al subir tarifas de las carreteras, el gobierno demuestra falta de creatividad para conseguir mayores recursos sin que se afecte el bolsillo de los habitantes.“Son cuestiones recaudatorias estatales pero no se vale el incremento que se está haciendo en todas las casetas en el estado. Hay que tener ingenio para saber llevar un estado y dejar de estar sangrando tanto a la ciudadanía”, afirmó.La diputada comentó que el discurso de austeridad del gobierno chihuahuense no corresponde con los incrementos que afectan al ciudadano ni con el gasto que tienen los funcionarios en viáticos y representación.Mientras que la diputada panista Rocío González justificó el aumento como una medida necesaria para continuar con el saneamiento de las finanzas públicas.Además, González dijo que el incremento en los peajes es similar al de la inflación, que no ha podido ser controlada por el Gobierno Federal.“Desde la Federación no se tienen políticas públicas para controlar la inflación y a eso obedece el incremento”, indicó.Mientras que Leticia Ortega, de Morena, dijo que estos aumentos se suman a otros que se trasladan directamente al precio que pagan los consumidores, lo que afecta la economía familiar.“El ciudadano es quien al final tiene que pagar esto, los altos costos de los energéticos, el aumento en las casetas, todo esto encarece la vida e incrementa los costos de los productos”, detalló.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.