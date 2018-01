Ven inviable adelantar pago de impuestos al Estado

Chihuahua– Asesores contables y financieros señalaron ayer que no hay un instrumento legal que permita el pago por adelantado de impuestos y otras obligaciones fiscales, como lo sugirió el gobernador Javier Corral para mantener el flujo financiero del Estado, en tanto la Federación le entrega los 780 millones de pesos convenidos.Para hacer tal cosa se requiere reformar el Código Fiscal del Estado de Chihuahua para permitir una especie de anticipo al pago de impuestos, adecuar la mecánica correspondiente y saber por qué concepto se pagará anticipadamente, indicaron los expertos de un reconocido despacho consultor de índole internacional.Por su parte el presidente local de la Canaco, Carlos Fierro Portillo, se pronunció ayer por que la propuesta del gobernador para adelantar el pago de impuestos, primero tendría que ser por ley, incluso de darse, debe contemplar estímulos fiscales o descuentos para quien lo haga.Los expertos fiscales plantearon que lo que sí puede hacer el Ejecutivo y el Legislativo del Estado es hacer un “adyente, un renglón” en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el 2018, en la cual permitan generar un motivo adicional de ingreso que dijera financiamiento particular, donde los empresarios hagan una especie de préstamos al Estado, a semejanza de los Cetes en el ámbito federal.De esta forma –abundaron– se puede apoyar al gasto público estatal, a través de la inversión empresarial en una institución financiera que haga circular los certificados.“Aquí no sería un adelanto de impuestos, sino apoyar el gasto público a través de otro esquema muy diferente”.Insistieron en que adelantar las tributaciones no está contemplado por ahora en la ley, por lo que no es factible hacerlo.Dejaron en claro que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, “por lo que si no le está permitido cobrar por algo que no se ha causado, no hay forma de hacerlo”.Señalaron que los impuestos se cobran al momento que se generan los hechos que lo causan, por lo que se tiene que hacer conforme a la ley, “no hay vuelta de hoja, cada quien debe pagar conforme se tiene establecido”.Por ejemplo, si un empresario paga los sueldos correspondientes, se da el evento que hace que se genere el Impuesto Sobre Nómina. “Si no se tienen empleados, no se puede pagar ese gravamen”.Subrayaron que pagar anticipadamente, por ejemplo el Impuesto Sobre Nómina (ISN), puede ser una constitución de pago de lo indebido, incluso puede generar también un tema fiscal federal en caso de que se quiera hacer deducible el ISN de la base del Impuesto Sobre la Renta (ISR).Los expertos contables indicaron que pagar en enero el ISN correspondiente a todo el año, es complicado porque no se sabe cuánto van a pagar de sueldos, entraría en juego una proyección, pero no hay una disposición legal que contemple la mecánica para hacerlo de esa forma, ya que lo establecido es hacerlo cada mes.Insistieron que en dado caso se tiene que reformar el Código Fiscal del Estado de Chihuahua por parte del Congreso del Estado para permitir una especie de anticipo y adecuar la mecánica.Estímulos a cambio de apoyoEl presidente de la Canaco, Carlos Fierro Portillo, se pronunció ayer por que la propuesta del gobernador para adelantar el pago de impuestos, primero que nada tendría que ser por ley, incluso de darse, debe contemplar estímulos fiscales o descuentos para quien lo haga.“Eso no puede darse únicamente por una propuesta de las autoridades de ‘échame la mano’ porque la situación es difícil, por lo que tendría que analizarse entre el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado”, dijo.A la postura de Fierro Portillo, se sumó Federico Baeza Mares, presidente de la Coparmex-Chihuahua, al advertir que es necesario entrar a una evaluación a fondo del tema.Coincidió en que el flujo de efectivo que necesita el Estado ante la controversia con Hacienda, no se resuelve simplemente con una aportación tributaria adelantada.“Lo ideal es que la Federación entregue en tiempo y forma las participaciones y apoyos extraordinarios convenidos con el Estado, así como que se trabaje más en la formalización de las empresas que no pagan impuestos”.El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua indicó que es importante que a pesar de que la situación económica es difícil para muchas empresas, éstas paguen puntualmente sus obligaciones fiscales.Sin embargo, planteó que el Gobierno estatal debe presupuestar y alinear su gasto de acuerdo con los ingresos que reciba, ya que adelantar ingresos es gastarse a futuro lo que no tiene.Baeza Mares destacó que se requiere mayor respaldo de la Federación al Estado, ya que aporta el 5 por ciento del PIB y recibe sólo el 2.5 por ciento.El también líder empresarial consideró que adelantar los impuestos no se sabe qué tan conveniente sea, ya que se puede incurrir en el hecho de que el Gobierno se gaste lo que no tiene y no poderlo hacer a futuro, lo haría entrar a un problema más fuerte de falta de recursos.Aún no hay propuesta formalPresidentes de cámaras empresariales en Juárez señalaron que aún no reciben la propuesta formal de adelantar el pago de impuestos como lo expuso el gobernador del estado Javier Corral Jurado en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui.En caso de darse se analizará en conjunto por parte de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que el coordinador de dicha cúpula en Juárez, Juan Carlos Sapién de Anda.Raúl de León Apraez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), mencionó que es necesario estudiar la propuesta y los beneficios que traerá para la ciudad.“Hay que tomarlo en cuenta y verlo en conjunto todas las cámaras, platicarlo como Consejo Coordinador”, indicó.Comentó que en cuanto a industria hay de distintos rubros y en general la economía se percibe bien, mas falta asegurar que se garantice el presupuesto para Juárez.Sin embargo, Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios, resaltó que es importante tomar en cuenta que no todas las empresas tienen la misma capacidad financiera para hacer frente a un pago de contribuciones por adelantado.“El tema de las empresas es amplio. Es probable que las maquiladoras tuvieran la oportunidad de anticipar sus flujos, pero las locales sí sería más limitada”, explicó.Insistió en que el tema es de análisis individual y más en la actual coyuntura en que se vislumbra un primer trimestre económicamente menguante.Ayer Corral Jurado sostuvo un encuentro entre miembros de iniciativa privada y sociedad civil en la que expuso las acciones contempladas para el combate a la corrupción, pero no hizo alusión al adelanto de impuestos.El asunto tampoco se tocó en la cita con 50 empresarios llevaba a cabo el lunes en Palacio de Gobierno. (Manuel Quezada, Cinthya Ávila / El Diario)