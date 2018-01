La petición del gobernador Javier Corral a empresarios para que paguen por adelantado sus impuestos fue cuestionada por legisladores.A raíz del enfrentamiento con la Secretaría de Hacienda Federal por no otorgar más de 700 millones de pesos de recursos extraordinarios, Corral mencionó que solicitará a los empresarios chihuahuenses adelantar el pago de impuestos para asegurar el flujo de recursos en la entidad.Leticia Ortega, coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso, cuestionó que se les exijan adelantos a los empresarios cuando el Gobierno no ha cumplido con su obligación de garantizar la seguridad pública.“No hay condiciones de seguridad y encima les pide adelantos, es una situación difícil que pueda darse”, aseguró.Indicó además que con el préstamo de 2 mil millones de pesos aprobado en diciembre, el Gobierno tendría que asegurar los recursos no recibidos de la Federación, por lo que no hay necesidad de pedir a los empresarios adelantos de pagos fiscales.Rocío González, diputada del PAN, dijo que además de pedir dinero, es importante que el Gobierno se comprometa a cumplir con algunas de las peticiones más sentidas del sector.“Es una solicitud que hace el gobernador, van a ser los empresarios finalmente los que busquen adelantar algunos pagos al Gobierno del Estado. El tema de seguridad, aunque no es un tema exclusivo del Estado, por supuesto que requiere de todo el trabajo y tenemos que redoblar esfuerzos para cumplir y hacer de los compromisos cosas reales, que no se queden solamente en proyectos”, aseguró.A pesar de considerar que el llamado a los empresarios es necesario, González afirmó que el sector empresarial se encuentra en un momento de retos por temas como la seguridad y la falta de inversión pública.En tanto, la diputada Adriana Fuentes comentó que más que llamados a adelantos, el gobernador debería trabajar para asegurar inversión privada y crecimiento económico.“Necesitamos seguridad en el estado para atraer inversión, para que la economía crezca, si no hay seguridad no hay economía, no hay empleo, no hay nada”, dijo.Fuentes indicó además que el cumplimiento de las obligaciones fiscales tiene que ver con un trabajo de la Federación, no del Estado.