Chihuahua— Líderes priistas amagaron públicamente con salirse del partido luego de que el dirigente actual, Omar Bazán Flores, se apuntó en el primer lugar de la lista plurinominal del PRI para lograr una diputación local en el proceso de este año. Varios de los inconformes analizan recursos jurídicos contra esa decisión de Bazán.El diputado federal por Chihuahua, Alejandro Domínguez, quien encabezó una planilla durante el proceso de renovación de la dirigencia, se abstuvo el lunes de votar la lista de candidatos por la vía plurinominal en la sesión de la Comisión Política Permanente del partido.Ante ello expresó que lo hizo por congruencia con el movimiento de la planilla para mejorar la relación entre la militancia y la dirigencia. Además subrayó que no existe una urgencia jurídica para definir esa lista en este momento.De igual forma condenó que la dirigencia actual había hecho el compromiso de no aspirar a cargos y facilitar el proceso electoral, y en contraste el líder estatal se inscribió para la primera diputación de representación proporcional, que no significa hacer campaña en terreno.“Fue una decisión sorpresiva para todos, desprovista de diálogo interno. Sé que la abstención y esta expresión puede generar molestia y afectar alguna aspiración personal, pero no hacerlo así restaría legitimidad a las expresiones que en el pasado realicé, y de lo cual estoy convencido, no se trata de quítate tú para ponerme yo”, puntualizó Domínguez en redes sociales.A él lo respaldaron la exlegisladora Teporaca Romero del Hierro, así como Heliodoro Araiza, el exjefe de la Policía en el trienio municipal de Marco Quezada.Otra de las voces que destacó ayer en su postura fue la de Miguel Ángel González, también exaspirante a la dirigencia, quien con su pronunciamiento sumó a otros liderazgos que dieron a entender se daría una salida del Revolucionario Institucional.

