Chihuahua— El exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alías “La Coneja”, interpuso el lunes dos juicios de amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva dictada por jueces de control locales, así como la vinculación a proceso por el delito de peculado.Los juicios fueron admitidos bajo los números de expedientes 343/2018 y 344/2018, respectivamente, los cuales están pendientes de ser radicados al juez de Distrito correspondiente.Gutiérrez pidió cancelar el juicio que lo tiene preso por el presunto desvío de 250 millones de pesos a su partido, porque asegura que le aplican de forma inexacta un delito.En la demanda de amparo que fue admitida ayer por el Juzgado Primero de Distrito de Chihuahua, el priista dijo que el delito de peculado, por el que se encuentra procesado, está previsto sólo para servidores públicos, calidad que no tiene en este asunto.El excolaborador de Manlio Fabio Beltrones señala además que el artículo 270 del Código Penal de Chihuahua establece que este ilícito sólo aplica para quien tiene la calidad de autor directo, empero, no de partícipe o auxiliador.“El juez de control que nos ocupa violentó el principio de exacta aplicación de la ley penal, conforme al cual sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas”, argumenta.Al mismo tiempo, pide cancelar la audiencia en la que fue vinculado a proceso, el 21 de diciembre pasado, porque los testimonios en su contra fueron leídos, en contravención a la naturaleza de los juicios orales.Otras violaciones de derechos que Gutiérrez reclama en su amparo son el ocultamiento de la identidad de los testigos protegidos que declaran en su contra, la omisión ministerial de explicar cómo se involucró en un esquema de desvíos y el no presentar las actas constitutivas de las empresas que recibieron el dinero del erario.Además, se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por actos de tortura sufridos por su representado, informó Antonio Collado Mocelo, abogado defensor del empresario y político coahuilense.En el documento entregado al ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, el abogado defensor narró que en diversas ocasiones han entrado personas de manera violenta a la celda de Gutiérrez y tras someterlo y golpearlo le dicen que “ya coopere”.“Le dicen que se agache, que no levante la cabeza y tomándolo de los brazos lo jalan mientras le dicen camina, apúrate. Al tiempo que lo empujan, lo llevan a lo que mi representado ubica como el lugar de enfermería del penal, donde le dicen que siga agachado y pegándole en la cabeza le mencionan que no puede ver, que cierre los ojos y que no se enderece”.En la queja interpuesta también quedó asentado que el personal carcelario le ha pedido al priista que coopere con información para poder procesar al canciller, Luis Videgaray, y al exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones.(Con información de Agencia Reforma)

