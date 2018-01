Sectores cuestionaron al gobernador Javier Corral su pugna con la Federación y las acciones emprendidas mientras la seguridad, hospitales y escuelas del estado ‘están por los suelos’.“Realmente a los chihuahuenses no les benefician en nada las movilizaciones que emprendió el gobernador contra la Federación por la supuesta deuda de recursos, pues mientras eso sucede, la seguridad está por los suelos y la atención en hospitales y escuelas es pésima, dijo el presidente de la Barra y Colegios de Abogados, Javier Peña González.El líder de los abogados en Juárez señaló que antes que exigir, las autoridades deben ponerse de acuerdo, porque “están mandando mensajes negativos de conflicto”, lo que no es nada bueno para los ciudadanos.“Si se debe, que paguen, pero también que se comprueben gastos, que no se gasten dinero público en cosas que no se ven”, señaló el profesionista.“Lo que realmente debemos de pedir es que no se gasten dinero público en cosas que no se ven. Hay cosas que requieren más atención y servicios, como en las áreas de salud y educación. Estamos viendo que hay escuelas que no tienen ni calentones”, recriminó el presidente de la Barra y Colegios de Abogados, Javier Peña González.“Vienen las elecciones y se van a gastar un dineral para nada. No se le ve cabeza ni pies al asunto, el dinero se sigue gastando sin que tenga un destino; nos damos cuenta que se va para otras cosas menos para lo que requieren las ciudades, menos a obra pública y guardan presupuestos para la temporada electoral”, dijo.La coordinadora del PRI en el Congreso del Estado, Isela Torres Hernández, exigió al gobernador renunciar y dejar a una persona que trabaje por Chihuahua, para que él pueda irse a sus marchas que está promoviendo.“Que se vaya y camine lo que le dé su gana, pero que renuncie o pida licencia como gobernador. Nosotros no lo elegimos para que ande marchando, él anda muy a gusto porque anda en campaña pero no podemos aguantar su campaña hasta el primero de julio que sea la elección, que se vaya y deje una persona que trabaje por Chihuahua”, dijo.También acusó al gobernador de haber utilizado recursos públicos para realizar el mitin del domingo pasado en la ciudad de Chihuahua.Por medio de un comunicado, Torres Hernández pidió investigar, así como sancionar el hecho y enumeró las que considera evidencias para interponer la denuncia correspondiente.La diputada indicó que en el evento no se cobró el uso de transporte público, se emplearon estacionamientos de gobierno, así como mobiliario como sillas, sonido o templetes, entre otros.“No creo que lo paguen ni el PAN ni Javier Corral y fue un evento político; no ha entendido que tiene 15 meses que es gobernador, que encabeza el Poder Ejecutivo y debería estar trabajando para darnos salud, educación, seguridad pero nada más le echa la culpa a todos, dice que los partidos y medios de comunicación le inventamos, pero los muertos no los podemos inventar” afirmó.La presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, exhortó al gobernador Corral a no utilizar el tema de la corrupción como pretexto para desatender el problema de inseguridad en el estado.A través de Twitter, la activista posteó estadísticas con una lista de los municipios más peligrosos de la entidad, la cual encabezan Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral al figurar como los ayuntamientos con mayor número de homicidios vinculados con la delincuencia organizada.“Yo sólo estoy hablando de inseguridad y para eso hay número[s] del Secretariado DATOS DUROS y se los voy a poner para que se enteren (sic)”, expuso Miranda de Wallace el domingo pasado.Reconoció el combate a la corrupción que emprende la administración de Corral, “pero que no sea un pretexto para no dar resultados contra la inseguridad”, puntualizó.Ya el año pasado, en septiembre tanto Isabel Miranda como Javier Corral sostuvieron una discusión a través de esa red social.La presidenta de “Alto al Secuestro” compartió entonces una nota del periódico “La Jornada” en la que comentó: “Municipios y Federación, corresponsables de la ola criminal en Chihuahua se lava las manos Javier Corral”.El gobernador respondió a la activista: “Es falso lo que se afirma. Lo penoso es su complicidad con el régimen corrupto, disfrazada de representante de la sociedad civil”.A lo que Miranda de Wallace finalmente atajó con otro ‘tuit’: “Pruebe que recibo un sólo peso de algún gobierno, el que sea”. Ya no le respondió.Catalina Castillo, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), dijo que las autoridades deben ser realmente congruentes con su postura, pues la campaña para exigir al Gobierno federal recursos pendientes se hace en un contexto electoral.Sin embargo, también afirmó que da esperanza al pueblo de Chihuahua.“En el momento que meta a la cárcel a Duarte, va a generar la credibilidad con los ciudadanos. La convocatoria da esperanza”, consideró.“La importancia que generó la convocatoria tiene que ver con su campaña, lo que motivó a muchas personas a votar por él”, anotó sobre Corral. (Javier Olmos / El Diario)