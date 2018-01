Respalda IP pugna del mandatario

Chihuahua— Un grupo de más de 50 empresarios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Casas Grandes, Delicias, Jiménez y Saucillo manifestaron su respaldo al gobernador Javier Corral en su lucha contra la corrupción y un mejor pacto federal, aunque le pidieron que no partidice la demanda.Al terminar una reunión con el Ejecutivo Estatal por más de dos horas a puerta cerrada, los representantes de siete consejos coordinadores empresariales y 40 cámaras y organizaciones privadas demandaron a la Secretaría de Hacienda que envíe de inmediato los 780 millones de pesos que convino con Chihuahua y cuestionaron los cambios de versiones para no hacerlo.“Todo lo que ha dicho la dependencia federal no es suficiente para dejar explicar por qué no envió los recursos comprometidos, ya que primero se dijo de un número de cuenta, luego que había cambiado el año del ejercicio, que el instrumento jurídico se estaba impugnando”, recalcaronIndicaron que independientemente de esas cuestiones, el estado de Chihuahua requiere de esos recursos, “le exigimos a la Federación que los entregue a la entidad.Destacaron que representan a quienes generan el 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado y esa misma cantidad porcentual del empleo en Chihuahua.Los empresarios, que se reunieron con Corral en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno, estuvieron encabezados por los presidentes de los consejos coordinadores empresariales de Chihuahua y Ciudad Juárez, Carlos Portillo y Juan Carlos Sapién.Al final de la reunión, los titulares del CCE ofrecieron una rueda de prensa en compañía de Jesús Andrade, presidente de Coparmex Juárez; Miguel Guerrero Elías, presidente de Canacintra Chihuahua; y Luis Rubén Barraga, coordinador Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc, entre otros.Portillo dijo que si bien técnicamente no se puede resarcir a Chihuahua los 780 millones de pesos comprometidos para el 2017 y el ejercicio ya terminó, la Federación puede, a través de otras partidas especiales, brindar ese apoyo financiero a la entidad.El recurso se requiere en Chihuahua para atender programas de salud, educación, de asistencia social y para mejorar la misma seguridad pública en la entidad, dijo el presidente del CCE de Ciudad Juárez.Destacó que la entidad siempre ha sido solidario con otros estados del país, ya que representa el 5 por ciento del PIB nacional y esa misma cantidad de los empleos formales y sin embargo en el Pacto Federal no se le regresa el 5 por ciento, sólo alrededor del 2.5%.Los empresarios también exigieron a la Federación que coadyuve en las investigaciones y detenciones de presuntos culpables de actos de corrupción, así como en la solicitud de extracción del exgobernador César Duarte.Abundaron que los diversos organismos privados mantiene comunicación con sus similares de otras entidades y las cúpulas para que estén enterados de lo que pasa en Chihuahua.Los visitantes pidieron al gobernador que esta diferencia presupuestal con la Federación no afecte el desarrollo de otros programas y necesidades que tiene la entidad en materia de salud, educación, seguridad pública y otros.Corral y los empresarios convinieron celebrar otra reunión para abordar los temas de la seguridad en el estado y otros particulares del interés de las cámaras.

