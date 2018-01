Vinculan a presuntos asesinos de esposo de funcionaria

Chihuahua— Un juez de control vinculó anoche a proceso penal por la comisión de tres delitos a los dos presuntos responsables del homicidio del esposo de la directora del Registro Civil, Inés Aurora Martínez Bernal.La diligencia comenzó a las 14:40 horas en la sala penal 1 del Centro de Justicia; se realizó a puerta cerrada y no se permitió el acceso de los representantes de los medios de comunicación.Los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Atención a Delitos contra la Vida, acusaron ante el juez penal, que el 30 de diciembre del 2017, en la calle Fray Diego de Soto Mayor, los imputados Uriel Eduardo G. F. y Francisco C. B., previamente ubicaron a las víctimas y se distribuyeron funciones para cometer el delito.Francisco realizó labores de vigilancia para facilitar la huida y Uriel Eduardo ingresó al domicilio de las víctimas a quienes amagó con un arma y al oponer resistencia, disparó en dos ocasiones contra Luis Fernando Flores Zerros, quien perdió la vida de forma instantánea.Durante la investigación se obtuvo la identidad de Uriel Eduardo G. F. y Francisco C. B., a quienes se les ejecutó una orden de aprehensión por los hechos antes descritos y un juez de control les dictó prisión preventiva por un año.La FGE señaló que los imputados pertenecen a una banda delincuencial dedicada al robo con violencia y ya cuentan con una diversa causa penal abierta por robo agravado y secuestro exprés, ilícitos que cometieron el pasado 3 de enero.

