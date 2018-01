Chihuahua— Los 25 mil pesos que se presupuestaron para la realización del evento público efectuado por el gobernador Javier Corral, en la Plaza Mayor al mediodía del domingo pasado son solamente una parte del costo total, ya que al ofrecer el transporte público gratuito se dejaron de recaudar entre 40 mil y 60 mil pesos.Como se informó, se dispusieron de camiones desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde para facilitar la llegada al Centro de la ciudad, lo cual provocó quejas porque se paralizó la ruta troncal para aquellos usuarios que no pretendían acudir al mitin.Más aún, se dejaron de recaudar entre 40 mil y 60 mil pesos, que es el promedio estimado de lo captado en un día de fin de semana, calculado en una afluencia de 12 mil a 20 mil pasajeros que pagan 3.50 o 7 pesos cada uno.Según las cifras de la Operadora de Transporte la cantidad de personas que usan la ruta troncal va desde los 12 mil pasajeros hasta los 20 mil los días con más demanda de servicio. De acuerdo con estimaciones, un promedio de pasajeros sería de 16 mil personas, es decir que durante la mitad de la jornada se movilizan unas ocho mil personas.De estas ocho mil personas alrededor de cinco mil pagan 7 pesos, es decir 35 mil pesos, mientras que alrededor de tres mil pagan la mitad del pasaje, esto es alrededor de 11 mil o 12 mil pesos de ingresos. Esas estimaciones no consideran que el domingo se pusieron a circular más camiones para evitar la saturación, por lo que la cantidad que se dejó de recaudar podría ser mayor.Debido a que no existen contadores o un sistema de recaudo, no es posible tener cifras precisas de cuantas personas se movilizaron al Centro de la ciudad para atender el evento del mandatario.El Gobierno estatal había informado que para el evento del domingo tenía contemplado un gasto de 25 mil pesos para la renta del sonido y las pantallas que fueron colocadas en los costados de la Plaza del Ángel.

