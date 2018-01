Aprueban licencia a alcalde de Parral

Hidalgo del Parral— "No estoy obligado a solicitar licencia, pero el Instituto Estatal Electoral no ha emitido los lineamientos del caso, por lo que prefiero no interferir con disposiciones que parece estarán listas para la campaña constitucional."Así se pronunció el presidente municipal de Parral, antes de que el Cabildo aprobara su solicitud de licencia de separación temporal del cargo a partir de la fecha y hasta el próximo 8 de febrero.El edil agradeció al Cabildo su disposición ante la solicitud obligada de licencia, consignando que nuestro sistema democrático es anti-reeleccionista y que esta es la primera vez en mucho tiempo que se aplicará una reelección en esta época moderna.No quiero transgredir la delgada línea que nos dejaron los Institutos y la legislación local, entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer estando en funciones, prefiero no interferir con esas disposiciones, esa es la razón de la solicitud de licencia, precisó el todavía alcalde de Parral, en ese momento.Alfredo Lozoya Santillán pidió al Cabildo, funcionarios y personal del Municipio, seguir trabajando y ratificar en los hechos lo que Parral ha llegado a hacer en esta Administración 2016-2018, al tiempo que les solicitó alejarse de la actividad de recolección de firmas qué como ciudadano iniciará este lunes; “no necesitamos del aparato de la presidencia municipal para lo que viene”, sentenció en su breve mensaje.Acto seguido el Cabildo aprobó por unanimidad la solicitud de licencia y se procedió a tomar protesta en el cargo al presidente municipal suplente, Jesús Manuel Guzmán Campos, quien se comprometió a seguir trabajando para entregar excelentes resultados en la actual gestión municipal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.