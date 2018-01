Aprieta Hacienda a Corral

Ciudad de México— Chihuahua no recibirá el dinero reclamado por el gobernador, Javier Corral, y no podrá solicitar nuevos recursos extraordinarios hasta resolverse la revisión judicial sobre los mismos, advirtió ayer Hacienda.De los cuatro convenios firmados entre la dependencia y el Gobierno Estatal sólo se hizo la transferencia de uno de ellos, por 20.4 millones de pesos, reconoció ayer Fernando Galindo Favela, subsecretario de egresos, en conferencia de prensa.Hacienda convocó a los medios para dar a conocer su posicionamiento frente a las acusaciones de Corral de que el Gobierno Federal le ha retenido al estado 700 millones de pesos.Según Galindo, para el segundo convenio, por 44.8 millones de pesos, no fue posible concretar la transferencia debido a que la cuenta bancaria proporcionada por Chihuahua fue rechazada por el banco comercial.Respecto al tercer y cuarto convenio, por 35.3 millones y 700 millones, aseguró que había una cláusula de disponibilidad de recursos y Hacienda no tuvo los fondos para realizar esas transferencias.Agregó que debido a que al final del año se cierran las cuentas, ya no será posible transferir los recursos y lo que podría hacerse es considerarlos para la firma de un nuevo convenio.Sin embargo, indicó que la entidad no podrá acceder a estos fondos extraordinarios en 2018 a través de este tipo de acuerdos hasta que se resuelva la revisión judicial que el gobierno de Corral pretende realizar sobre la licitud y viabilidad de estos convenios.También ayer, ante cientos de personas en la capital de Chihuahua, Corral anunció un plan de acción que incluye una estrategia legal y movilizaciones, incluso en Estados Unidos, para exigir la captura del exmandatario César Duarte y la entrega de los recursos federales retenidos a Chihuahua.Anunció una Marcha por la Dignidad, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, y llamó a los chihuahuenses que residen en EU a que acudan a los consulados mexicanos a solicitar la extradición del exgobernador, acusado de desvío de recursos públicos.

