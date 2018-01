Chihuahua– El precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró el diferendo del gobernador Javier Corral Jurado con la Federación por la retención de recursos, como momentáneo, circunstancial y una farsa.“No queremos ser manipulados, engañados, porque en apariencia, cuando les conviene, se pelean y luego se ponen de acuerdo, comen en el mismo plato, es lo mismo PRI que PAN; no vamos a caer en ninguna farsa”, dijo.“Esta diferencia coyuntural, de circunstancia que hay ahora entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación, nosotros no vamos a inmiscuirnos en este asunto, porque no les tenemos confianza ni a unos ni a otros... son iguales”, agregó desde el micrófono en un mitin.Chihuahua— Al final de acto político, cuestionado por periodistas, López Obrador dijo también considerar que es cierto que la anterior administración estatal de Chihuahua y la Federación desviaron recursos públicos para las campañas priistas, como argumenta la investigación del Gobierno de Corral. Pero el PAN, insistió, ha hecho lo mismo.“No estoy diciendo que lo que dice Corral no sea cierto, claro que es cierto, claro que estaba de secretario de Hacienda, (Luis) Videgaray, autorizó esos 240 millones de pesos, y que (José Antonio) Meade es la tapadera, porque Meade fue el que envió la cuenta pública (…) al Congreso”, dijo ante pregunta expresa.“Pero así como esto, los panistas se robaron la elección de 2006, con (Felipe) Calderón y pues Corral estaba en eso, ¿no?, ¿o no lo supo? Y lo mismo han hecho en otros casos, en Veracruz, Tamaulipas (…) son lo mismo, entonces ahora quieren aparentar que son oposición, me refiero a los panistas”, reiteró.Ante unas 5 mil personas reunidas la tarde de ayer en la Plaza Revolución de esta capital, el ya dos veces candidato presidencial centró su mensaje en cuestionar el bipartidismo o la alternancia en el poder de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.“El bipartidismo PRI-PAN, que se instauró desde el sexenio de (el expresidente Carlos) Salinas de Gortari en Chihuahua para simular de que iba a haber democracia en México y que iban a mejorar las cosas en beneficio del pueblo”, dijo.“Eso es lo que está cayéndose a pedazos, lo que está en plena decadencia en Chihuahua y en el país. Está quedando de manifiesto que no hay ninguna diferencia entre el PRI y el PAN, es el PRI-AN”, insistió.Desde el inicio del encuentro, el excandidato a alcalde en Juárez de Morena y hoy enlace de ese partido en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, desestimó también la disputa de Corral con la Federación.“Corral, candil de la calle y oscuridad de su casa, tampoco puede lograr desviar la atención de los chihuahuenses que padecemos el flagelo de la inseguridad, la violencia, los bajos salarios y las nulas oportunidades para los jóvenes”, dijo antes de presentar a López Obrador.Como otro ejemplo de las similitudes entre el PRI y el PAN, el precandidato presidencial mencionó la eventual declinación Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y precandidata independiente, por Meade, aspirante del PRI a la presidencia y que también fue secretario de Hacienda con Calderón.Y otro caso, mencionó, es el senador panista Javier Lozano, que fue secretario del Trabajo con Calderón y acaba de sumarse a la campaña de Meade.“Ya conocen ustedes cual es el teje-maneje de la política de los últimos tiempos, lo que han venido haciendo, cuando se les cae el PRI, levantan al PRI, cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI”, dijo en el mitin.“Nosotros no queremos mantener a este régimen de corrupción, de injusticias de privilegios, nosotros estamos luchando por un cambio de régimen, no sólo por la alternancia”, agregó.En el acto, López Obrador también reiteró sus propuestas –algunas ya presentadas en otras partes de la entidad– de acabar con las pensiones a los expresidentes de la república y con la Reforma Educativa, así como en invertir en becas para los jóvenes sin trabajo ni estudio. (Sandra Rodríguez/ El Diario)