Chihuahua– El gobernador Javier Corral dijo ayer que solicitará a los empresarios el adelanto del pago de sus impuestos para mantener el flujo financiero del Estado, ante la negativa de la Federación de otorgar los 780 millones de pesos que se reclaman, y lo mismo se demandará a los chihuahuenses: “quiero que paguen puntualmente todas sus contribuciones y derechos”, subrayó.En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, parte de la cual fue difundida más tarde a través de un comunicado de prensa, Corral Jurado advirtió que existe el riesgo de que “la Revolución” a la cual convocó el pasado domingo fracase en caso de que Chihuahua quede aislado.Reconoció en este sentido, que no ha recibido el apoyo de otros gobernadores quienes al contrario se han inclinado al lado de la Federación.Chihuahua— Ningún gobernador –enfatizó– se ha pronunciado a favor de lo que está haciendo el Gobierno de Chihuahua, “al contrario han salido a defender a la Secretaría de Hacienda”.El mandatario refirió que para este año se mantendrá el déficit presupuestario de 3 mil millones de pesos, por lo que se tendrá que recurrir a préstamos de corto plazo con instituciones bancarias, así como generar nuevas medidas de austeridad para racionalizar el gasto público; “prefiero deberle a los bancos que arrodillarme a Peña Nieto”, sentenció.Otra alternativa, expresó, será iniciar un proceso de asociación público-privada para ver proyectos de inversión a largo plazo que permitan dar crecimiento a la economía del estado y el desarrollo de infraestructura.Durante la entrevista, Javier Corral respondió a la acusación de Hacienda en el sentido de que pretende extorsionar al Gobierno federal. “Qué delicado que salgan a decir que denunciar públicamente una represalia política y que usen el presupuesto público para impedir o condicionar el ejercicio de una facultad como combatir la corrupción es una extorsión, esta declaración del subsecretario define al régimen que estamos enfrentando, ya están dispuestos a todo, así te dicen en privado pero no me imaginé que fueran a salir públicamente con esto”, expuso.Calificó de mentirosos y aristócratas a los funcionarios que han señalado que con la movilización que realiza solamente intenta extorsionar a la dependencia federal y añadió que se valen de distintos medios para aislar a Chihuahua y el reclamo que encabeza.“En estas personas, las que hemos escuchado, a José Antonio González Anaya, en el subsecretario Galindo, en Messmacher, está el cuidado de todos los recursos de la nación y la actuación que han hecho es verdaderamente vergonzosa”.El gobernador resumió que a los funcionarios federales, incluyendo al presidente de la República, les preocupa la forma en que se ha procedido legalmente contra quienes han incurrido en corrupción. (Orlando Chávez / El Diario)

