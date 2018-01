En riesgo de 'trata' mujeres vinculadas al narco: abogado

Chihuahua— Las mujeres vinculadas al narcotráfico se encuentran en riesgo de convertirse en víctimas del delito de trata de personas, mismo que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es el tercer negocio ilícito más fructífero a nivel mundial, con ganancias que oscilan entre 32 mil y 36 mil millones de dólares al año.De acuerdo con el abogado Israel Torres Reza, representante de la asociación civil “Ubuntu Penitenciario”, el ingreso de las mujeres a las organizaciones criminales –de manera voluntaria o involuntaria– se da generalmente como prestadoras de servicios sexuales, no sólo para los criminales sino para la prostitución.Posteriormente, son obligadas a “colaborar” en las actividades delictivas para mejorar su situación al interior de las mismas organizaciones.“La trata de personas, junto al narcomenudeo, es uno de los delitos más redituables para el crimen organizado, ubicado al nivel del secuestro y la extorsión. Lamentablemente en Chihuahua no se le considera delito de alto impacto y no se le combate como tal sino como un delito sexual común y las mujeres son las más expuestas”, señala.Ubuntu Penitenciario es una asociación creada con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia a las personas en prisión que, por su situación económica, no pueden pagar una defensa legal adecuada, se lee en su página de Facebook.El pasado jueves, en una fiesta organizada por presuntos integrantes del crimen organizado en las inmediaciones del rancho “San Isidro” en el municipio de Carichí, fueron encontradas 12 mujeres, entre ellas cinco menores de edad, y una más que fue rescatada mientras permanecía amordazada y esposada en el interior de un vehículo.Inicialmente se había informado que la detención se había dado en un enfrentamiento, pero eso fue desmentido al día siguiente por las autoridades.Según el comunicado oficial, las 12 mujeres declararon que no estaban privadas de la libertad sino que acudieron a la fiesta con los presuntos criminales, quienes les ofrecieron dinero por acompañarlos; indicaron ejercer la prostitución y ser originarias del municipio de Cuauhtémoc.La mujer que se encontró amordazada al interior del vehículo, aparentemente fue liberada ya que no permanecía a disposición de la PGR ni de la FGE. Las demás sí lo estaban.En este contexto Torres Reza explica que “a veces no entran precisamente a la fuerza sino por el dinero y lamentablemente muchas, por vicios o antecedentes de prostitución desde niñas”.Dijo que también se involucran porque pueden mejorar las condiciones de vida. “Algunas tienen la oportunidad de ascender (dentro del grupo), por decirlo de alguna forma, pero no todas; eso depende de muchas cosas”.La mayoría de los grupos criminales, explica, manejan la trata de personas como parte del “negocio” y hay casos palpables de mujeres que han sido víctimas de ello.“Prácticamente todos los grupos criminales tienen trata de personas. En Ubuntu hemos atendido casos en Chihuahua y Ciudad Juárez. Allá registrado tres casos y en Chihuahua dos, más otros tres conocidos. Pero estamos hablando únicamente de las mujeres que se acercan a pedir ayuda, el problema es mucho mayor”.La prostitución es una frontera insondable porque no se sabe por qué se involucra una persona, ni si lo hace por voluntad propia o por sometimiento, señala el doctor en Psicología Social, Arturo Limón.“En la autoestima de las personas hay situaciones de adaptación, necesidad, canje y realización, que son fenómenos de la psicología difíciles de describir.“La situación de necesidad de una persona hace que en ocasiones emprenda caminos tortuosos para sobrevivir. Tendríamos que conocer las realidades individuales para entender la situación, aún si estas personas se involucran con el crimen organizado”, indica Limón.Sin embargo, expone que más allá de eso, “es necesario pensar en la gran tarea social del Gobierno, en todos sus niveles, así como de la humanidad en su conjunto, respecto a la urgencia de recomponer el tejido social”.Y añadió que “un muchacho, muchacha que no tiene nada y quiere saber de una vida diferente se arriesga… y desafortunadamente estamos viendo que todo lo que construimos en siglos se va al traste con la violencia que estamos viviendo”. (Salud Ochoa)