Condiciona gobierno recursos a Chihuahua

Ciudad de México— El estado de Chihuahua no solo no recibió los recursos correspondientes a un convenio con el gobierno federal, sino que enfrentará dificultades para firmar un nuevo convenio, señaló la Secretaría de Hacienda.En conferencia de prensa, con motivo de dar a conocer su posicionamiento ante las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos, explicó que la Secretaría de Hacienda firmó cuatro convenios extraordinarios con el Estado de Chihuahua, sin embargo parte de estos recursos no llegaron a la entidad debido a que están sujetos a disponibilidad presupuestaria y no se contó con la capacidad financiera para realizar las transferencias.De acuerdo con el funcionario, estos convenios incluyen una cláusula de disponibilidad, es decir, su entrega está sujeta a que la Hacienda pública cuente con los recursos necesarios para poder realizar la transferencia, situación que no se dio, por lo que la entidad no recibió estos recursos.Además, el subsecretario explicó que la entidad tampoco recibió un monto de 44.8 millones de pesos debido a que la cuenta bancaria proporcionada fue rechazada por el Banco comercial y la transacción no pudo realizarse.Agregó que debido al ciclo del ejercicio, en el cual se deben cerrar las cuentas a diciembre, no será posible transferir estos recursos y lo que normalmente podría hacerse en un caso así es contemplar el faltante para la firma de un nuevo convenio.Sin embargo, señaló que el estado de Chihuahua no podrá acceder a estos convenios debido al proceso judicial que tiene en marcha, en el cual debe aclararse la licitud de los recursos que se obtienen a través de este tipo de convenios y resolver la controversia constitucional que ha hecho pública."La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico manifiesta que para estar en posibilidad de firmar convenios durante este año, para otorgar apoyos extraordinarios al Gobierno del estado de Chihuahua, se debe resolver, primero, la revisión judicial y/o la controversia constitucional que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios", dijo Galindo Favela.Además, la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, aseguró que las entidades han recibido en tiempo y forma lo correspondiente a sus participaciones y aportaciones, y explicó que Hacienda debe cumplir en tiempo y cerrar las cuentas del año para cumplir con sus metas fiscales.Respecto a la controversia con el Gobernador de Chihuahua, señaló que no es una pelea por recursos y los señalamientos deben ceñirse al marco de la Ley."No se trata de pelear recursos, se trata de lo que corresponde a derecho de lo que corresponde a la Ley. No se puede extorsionar a la Secretaria de Hacienda por recursos", indicó.