Muere trailero prensado en su cabina

Nuevo Casas Grandes— El operador de un trailer para la carga de chile en Colonia El Valle, municipio de Buenaventura, murió prensado a bordo de su propia cabina cuando en un camino de terracería por donde circulaban varios compañeros, chocó contra una unidad que iba enfrente.Los hechos se registraron poco después del mediodía del sábado, cuando una caravana de tractocamiones regresaba a Colonia El Valle de entregar algodón, confirmaron autoridades del Departamento de Bomberos y Rescate de aquella comunidad.Fue en el tramo de Colonia El Valle a la comunidad de Cerro Blanco, cuando el hoy occiso quien hasta el momento no está identificado, circulaba a exceso de velocidad y sin precaución en ese tramo de tercería por donde los camiones que acababan de dejar la carretera pavimentada levantaban el polvo y no había buena visibilidad.Fue así que el hombre de quien se calcula una edad aproximada a los 23 años, terminó estrellándose contra la caja del compañero que venía enfrente, sin darse tiempo a reaccionar para frenar hasta que la cabina de su tractocamión quedó completamente destrozada.Aunque al evento acudieron los elementos del Departamento de Bomberos y Rescate con sus unidades para emergencias, ya nada se pudo hacer por el infortunado hombre, por lo que luego se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General del Estado y dada la distancia del lugar, el cuerpo duró ahí aproximadamente tres horas hasta que llegaron agentes ministeriales para dar fe de lo sucedido y ordenar el levantamiento del cuerpo.Hasta ayer las autoridades de la Fiscalía General del Estado tampoco habían podido confirmar la identidad de la víctima, ya que al momento del accidente no portaba ninguna credencial, de modo que se está el caso en investigación para averiguar quién lo tenía contratado y saber sus datos generales.

