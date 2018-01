Lanza gobernador campaña vs Federación

Chihuahua– El gobernador Javier Corral Jurado anunció ayer el inicio de una serie de acciones en México y Estados Unidos con el fin de lograr la extradición del exmandatario priísta César Duarte Jáquez y en contra de la retención de recursos del Gobierno federal a Chihuahua.Entre las acciones civiles a las que convocó, destacan una marcha “por la dignidad” que partirá desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, protestas ante consulados estadounidenses y colocación en carteleras, vehículos, edificios, portales, papelería, eventos y recibos oficiales de la exigencia a Peña Nieto de Justicia para Chihuahua y la inmediata extradición del exgobernador.“Porque nuestro objetivo central será la extradición de César Duarte”, expresó ante miles de chihuahuenses congregados ayer en la Plaza del Ángel, provenientes de distintos puntos del estado y a quienes convocó a organizar reuniones informativas y asambleas de barrio.Las más de 60 unidades de la ruta troncal del Sistema de Transporte, así como decenas de camiones de autotransporte foráneo de Juárez, Parral, Camargo, Delicias, Casas Grandes y otros municipios, fueron utilizados para la movilización de los asistentes.Al podio, en el que Corral estuvo rodeado de miembros de su gabinete y representantes de organizaciones civiles, no se integró el precandidato albizaul Ricardo Anaya, quien sí estuvo ayer en esta capital y acudió al mitin, pero permaneció entre los espectadores para evitar que “el acto se partidizara”, según puntualizó el gobernador, aunque sí lo hizo el panista Santiago Creel Miranda.“Lo que estamos iniciando en Chihuahua es un movimiento por la defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de Chihuahua... pero sobre todo, será la batalla chihuahuense contra la corrupción y la impunidad”, dijo Javier Corral a los asistentes.Aludió a los diferentes movimientos en los que ha destacado la entidad para convocar a lo que llamó “la segunda Revolución Mexicana, que no se peleará con armas, sino con ideas (…) contra la corrupción y la impunidad”.Dijo que “la segunda Revolución”, será un gran movimiento social y político sin fines partidistas.Apuntó que si en medio de estas acciones el gobierno federal no ejecuta la extradición, él mismo buscará con legisladores de Estados Unidos que se le niegue la estadía a César Duarte y se proceda a su deportación.“Se trata de gestionar la aplicación de la Ley Magnitsky, que prohíbe la entrada al país de personas con actividades ilegales, de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.“Debería causarle pena a las autoridades americanas, debería causarles rubor a los actores políticos de esa gran nación norteamericana, andar amenazando con deportar a eficaces trabajadores mexicanos y ‘dreamers’, y mantener refugiado allá a César Duarte”, manifestó.Corral Jurado se refirió también a la exigencia de las participaciones federales y calificó de absurdas las versiones que ha ofrecido el gobierno federal para justificar que se le negaron 780 millones de pesos.Atribuyó esa negativa a la detención del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, razón por la cual ratificó que se desplegará una estrategia de defensa legal para obligar al cumplimiento de los convenios, mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.“Lo de (la Secretaría de) Hacienda es sólo una represión, por eso, porque este prófugo de la justicia los tiene amenazados, porque además de ser muy bueno para robar, también dice que sabe cantar, los tiene… o de dónde no los tendrá agarrados que tuvieron que salir todos a defender al prófugo de la justicia”, agregó desde el micrófono.Declaró que acudirá a todas las instancias para demostrar que a Chihuahua se le está dando un trato diferenciado respecto de otras entidades en materia de entrega de recursos, y se comprometió a que nadie en la administración estatal será despedido por el tema de la insuficiencia de recursos.Antes de que el mandatario diera su mensaje, a nombre del sector empresarial, el excandidato independiente, José Luis Barraza, habló del respaldo de los empresarios al movimiento y arengó a los asistentes a expresar la consigna, “no estás solo”.Concentrado en su discurso contra la Federación y el exgobernante, la única expresión que Corral dirigió respecto a la inseguridad que se vive en el estado, fue un llamado a la Fiscalía y a sus elementos para redoblar las acciones y brindar resultados. “Ayúdenme y ayuden al pueblo de Chihuahua a darle seguridad a los chihuahuenses”.srodrí [email protected]

