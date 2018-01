'Soy inocente de asesinato de Miroslava'

Chihuahua— El vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado, Alfredo Piñera, afirmó ayer ser inocente del asesinato de la reportera Miroslava Breach Velducea, con quien tuvo una conversación cuyo audio presuntamente terminó en manos de un grupo criminal.“A ver, yo sólo quiero decir cuatro cosas fundamentales: soy totalmente inocente de los señalamientos que me han hecho; yo no tengo relación con ninguna persona ni con ningún acto ilícito, no quiero abundar con detalles sobre un asunto que la Fiscalía está manejando y que, para evitar que se entorpezcan o se tergiversen todas las investigaciones, yo prefiero omitir mi punto de vista”, dijo ante pregunta expresa.Como varios ciudadanos, empleados de gobierno y panistas, Piñera acudió ayer a la reunión informativa en la que el gobernador Javier Corral Jurado anunció una serie de acciones destinadas a lograr la extradición de su predecesor, César Duarte Jáquez, a quien busca juzgar por corrupción y peculado.Al término del evento, en la Plaza Mayor de esta ciudad, se le preguntó a Piñera por el motivo de haber grabado a la periodista de La Jornada en una conversación en la que buscaba deslindar al PAN de un artículo publicado sobre los vínculos de narcotraficantes con aspirantes a cargos públicos en 2016.“Insisto: todo eso tendría que preguntárselo a la Fiscalía, tendrá usted que pedirle información al fiscal; yo no pienso abundar”, dijo Piñera.De acuerdo con información difundida en la audiencia pública contra el único detenido por el crimen de la periodista, la conversación de Piñera con Breach fue grabada, colocada en una memoria USB y luego reportada a un grupo criminal.–¿Cómo explica que los sicarios tuvieran la grabación? –se le preguntó.“Yo le pido que todo eso se lo pregunte a la autoridad. Vuelvo a insistir: no quiero abundar en un tema que ya está tratando la Fiscalía, que es un asunto de una investigación, no quiero entorpecer”, dijo.“Reconozco el trabajo que están realizando y quiero pedirle a la ciudadanía, a través de ustedes y a los medios de comunicación, que antes de prejuzgar y antes de dar a conocer versiones solamente periodísticas, se esperen a que la Fiscalía dé informaciones oficiales al respecto”, agregó.Desde diciembre, la Fiscalía General del Estado informó que Piñera y el alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz –que habría informado de la conversación a un grupo criminal– eran sólo “testigos de hechos”.

