A medias, vigilancia en el estado

Chihuahua— Al menos 350 cámaras de vigilancia, de las 700 que tiene bajo su control la Fiscalía General del Estado (FGE), siguen sin funcionar desde hace varios años en detrimento de la seguridad que se brinda a la población.El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel reconoció que uno de los objetivos, antes de que concluya el presente año, es que las cámaras que presentan fallas o no funcionan, sean restituidas para que se logre el monitoreo al 100 por ciento.Dichos aparatos están instalados principalmente en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, aunque hay otras distribuidas en diversas localidades.Son muchas las tareas que se dejaron hacer en la FGE durante años atrás, tenemos por ejemplo —subrayó— el reclutamiento de mas policías, ahorita tenemos menos de la mitad de los agentes que deberíamos tener.Cuando se abandonan las labores de la policía, ya sea durante uno o dos años, recuperar ese camino perdido tarda hasta cuatro años más, explicó.“Eso es lo que sucede con las cámaras de videovigilancia, si nosotros tenemos alrededor de 700 cámaras instaladas en el estado y cuando recibimos la administración (octubre de 2016) había funcionando alrededor de 160 cámaras, es decir, 540 cámaras inoperables, entonces esa es la demostración del abandono en que estábamos en materia de seguridad pública, y que es lo que estamos tratando actualmente de componer”, mencionó.—¿Cuantas son las cámaras que están en la actualidad funcionando?—, se le preguntó al fiscal César Peniche al ser entrevistado por El Diario en su despacho.“Durante todo el año pasado (2017) con recursos propios, y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal fuimos poniendo en operación muchas de las cámaras que no servían, no obstante a eso todavía sigue una cantidad muy importante de cámaras que están sin operar, son alrededor de la mitad y eso precisamente es el proyecto que se está detonando a partir de enero de este año, levantar todas las cámaras, ponerlas en operación y sobre todo conservarlas.Este proyecto busca que tengamos en funcionamiento las 700 cámaras en este año, y durante los primeros meses vamos a buscar recursos adicionales para incrementar el número de cámaras tanto en Juárez como Chihuahua”, señaló.Estamos gestionando recursos tanto internos como externos para lograr mejores resultados, sentenció el fiscal César Peniche.

