Chihuahua– Dos hombres de 17 y 18 años, identificados como Aldo Moreno Olivas y Edwin Alonso Maldonado Jardón, desaparecieron desde el pasado viernes, luego de que acudieron a cambiar una llanta a un desponchado, denunciaron familiares.El vehículo fue encontrado abandonado con las llaves puestas y pertenencias de Edwin, como son el celular y la cartera.Sin embargo, de los ausentes no se sabe nada, por lo que sus familiares y amigos difundieron a través de redes sociales la pesquisa.Versiones apuntan a que se trató de un ‘levantón’, luego de que hombres encapuchados los subieran por la fuerza a una camioneta.Familiares de los desaparecidos indicaron que hasta ayer, a casi 24 horas, de la desaparición, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha iniciado con una búsqueda operativa, por lo que pidieron celeridad en las primeras horas de esta desaparición, pues presumen que su integridad física pueda estar en riesgo.“Ahorita tendrían que estar movilizándose y no lo están haciendo. Ya casi son 24 horas y no hay personal operativo que se haya entrevistado con nosotros.Tienen su personal concentrado en las fosas de Villa Juárez, y están dejando cosas que son importantes para atender de inmediato”, dijo un familiar.La última vez que fue visto, Edwin Alonso Maldonado, vestía una pantalonera gris, con camisa verde, cachucha y tenis rojos con negros.Para mayores informes comunicarse a la Unidad Especializada en Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía Zona Centro, al teléfono (614) 429-3300, con extensiones 14289 y 10706 o al número de emergencias 911, así como en la página web www.pasaeldato.gob.mx.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.