Chihuahua— Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) se trasladaron al Cereso número 1 de Aquiles Serdán para verificar las condiciones de internamiento del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien denunció pública y penalmente actos de tortura en su persona.Su abogado defensor, Antonio Collado Mocelo, declaró a El Diario que su cliente –detenido por peculado– permanece desde hace una semana incomunicado.Sobre el amparo que le concedió la juez Primero de Distrito, afirmó que se encuentra vigente, toda vez que aun cuando Gutiérrez declaró al actuario del juzgado que no había recibido agresiones físicas, sí denunció malos tratos y actos de incomunicación equiparables a la tortura.“El actuario del juzgado le preguntó a Alejandro si tenía lesiones físicas y él respondió que no, que no tenía golpes y que lo del amparo se refería a que lo trasladaban a la enfermería en varias ocasiones, lo cual le generaba mucha presión y miedo de las autoridades del Cereso y de las estatales”, explicó.“¿Usted manifiesta que no tiene golpes?, le preguntaron, a lo que él dijo: ‘acepto que no tengo golpes pero sí estoy incomunicado’, por lo que ratificó el amparo no en los golpes, sin embargo la juez lo admitió y está en proceso”, dijo Collado Mocelo.El abogado reiteró que derivado de la denuncia que presentó por actos de tortura en la PGR, acudió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a realizar diligencias.“También fueron a ver a Alejandro peritos en materia de sicología de siquiatría, asimismo fueron a entrevistar a diversas personas como reclusos, al mismo Alejandro, hicieron una inspección ocular en la enfermería.El amparo sigue vigente, no se sobresee hasta que haya una audiencia constitucional definitiva, señaló el abogado.

