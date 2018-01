Suben a 6 las osamentas halladas

Chihuahua— La cifra de osamentas encontradas en fosas clandestinas en la ciudad de Chihuahua aumentó a seis, al tiempo que la Fiscalía General del Estado (FGE) amplió el rastreo a cinco casas.El nuevo domicilio está en la colonia Palestina; las otras son Desarrollo Urbano, Villa Juárez, Valle Dorado y Aeropuerto.Con esas víctimas, y cuya identificación podría tardar hasta un mes porque están en descomposición, suman 10 los cadáveres que están sin identificar en el Servicio Médico Forense (Semefo), informó el titular Mauro Bernal, coordinador.En el caso de los restos encontrados en la colonia Desarrollo Urbano y Villa Juárez, la identificación podría tardar un poco debido a que las víctimas tienen ya “un buen tiempo” de haber muerto, aunque aún no se ha determinado cuánto, detalló.Explicó que el tiempo de identificación depende de diversos factores incluida la existencia de huellas, condiciones del cuerpo y datos con que se cuente, pero en caso de no haber nada de eso, es necesario esperar hasta tener el resultado del ADN.“Debemos esperar el ADN y sí es más tardado, un mes o más dependiendo de muchas cosas hasta la calidad de la muestra”.Bernal dijo que estos 10 cadáveres sin identificar –con cierre al 12 de enero a las 14 horas– se suman a los 55 que quedaron del año anterior, por lo que en total son 65 en dichas condiciones.“Sí tenemos esos cuerpos sin identificar, pero no porque tengamos retrasado el trabajo, sino porque no ha habido coincidencias o material contra el cuál hacer el cotejo”.Bernal informó que del total de cuerpos ingresados, el 90 por ciento son por muertes violentas y el resto son fallecimientos naturales.“Es importante aclarar que muerte violenta incluye homicidios, suicidios y accidentes. De las muertes violentas los homicidios suman el 35 por ciento, que en el 2017 fueron 531 de los mil 517 cuerpos que ingresaron. Los suicidios sumaron 7 por ciento y accidentes 15 por ciento”.Según se estableció, derivado de la captura de dos presuntos narcomenudistas del grupo delictivo “Gente Nueva”, efectuada el pasado lunes por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, se estableció la ubicación de estas propiedades donde se han sacado restos óseos.Las personas detenidas fueron identificadas como Johnny A. G. alias “El Johnny” y Joel Damián P. P., cuyos arrestos se realizaron en diferentes intervenciones y en las cuales se les aseguraron un arma de fuego calibre .25 milímetros, mariguana y droga de la llamada “cristal”.Ciento veintinueve cuerpos ingresaron al Servicio Médico Forense (Semefo) en el estado durante los primeros nueve días del mes en curso, lo que significa un promedio de 14.3 cuerpos diarios y 30.5 por ciento del total ingresado durante diciembre de 2017 cuando sumaron 422.Cifras que aglutinan a las cuatro Fiscalías de zona en la entidad, siendo la Zona Norte la que ha “aportado” el mayor número de cuerpos (67) y la Sur, la menor cantidad (7).Lo anterior, de acuerdo con los registros del sistema informático “Inforense” de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE, del cual se desprende que, de los 129 ingresos correspondientes a enero del presente año, el 40 por ciento permanece como no identificado o no reclamado, lo que significa que del total de ingresos, 78 egresaron y 51 quedaron en dicho estatus (29 no identificados y 22 no reclamados).La Zona Norte aportó 67 cuerpos en nueve días, lo que significa un promedio diario de 7.4, mientras que la Zona Centro sumó 39 (4.3 diarios), Zona Occidente 16, y Zona Sur 7.