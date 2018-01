El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción se deslindó de la postura tomada por el gobernador Javier Corral, ya que consideró que ésta ha derivado en cuestiones políticas.En declaraciones con el periódico La Crónica de Hoy, Jacqueline Peschard, presidenta del citado Comité, indicó que el gobernador de Chihuahua buscó a dicho órgano para que lo apoyara en su reclamo a la administración de Enrique Peña Nieto y que los miembros del mismo lo acompañaron en un primer momento luego de analizar la denuncia, pero ahora ese reclamo, puntualizó, raya o invade la arena política, por lo que se optó por retirarse de la disputa.“Lo que pasa es que esto ya ha derivado en una cosa mucho más política, y en eso sí tanto yo como el Comité ya nos alejamos”, dijo Peschard, a quien este medio solicitó una entrevista que fue atendida por Mario Huacuja, director de medios del CPC.Huacuja dijo a El Diario que mantiene su apoyo a la lucha en contra de la corrupción, y no a Javier Corral.Aseveró que la presencia de tres de los integrantes del Consejo –Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta y José Octavio López Presa– en el evento donde Corral denunció la falta de entrega de recursos federales, fue un acto de apoyo a la lucha contra la corrupción y no al gobernador de Chihuahua.“El Comité de Participación Ciudadana no se deslinda de Javier Corral porque nunca estuvo extendiéndole una carta blanca de apoyo, simplemente lo que hace el Comité es apoyar todos los esfuerzos de lucha en contra de la corrupción y a eso obedeció la presencia de los tres miembros del Comité en el evento que tuvo lugar en el Hotel Génova”, afirmó Huacuja.En sus declaraciones a Mario Huacuja, director de medios del CPC, Peschard, aseguró que cuando Corral les presentó su disputa contra la Secretaría de Hacienda –a la que acusa de ahogar financieramente a su gobierno como represalia por la persecución a priistas acusados de peculado– el Comité debió considerar su intervención y de allí derivó su presencia en la conferencia de prensa del mandatario y una carta firmada por todos los integrantes del Comité.“Lo que sí puedo decir es que nosotros apoyamos ese evento en el que el gobernador Corral salió a reclamar que no le hubieran dado los recursos que ya se habían acordado con Hacienda porque él estaba haciendo o había empujado todo el asunto en contra de César Duarte”, dijo.Agregó que la queja del gobernador estaba plenamente justificada, “su reclamo iba en el sentido de que había muchas acusaciones penales en contra de Duarte y que no había prosperado la extradición”.A decir de la especialista en temas de corrupción, ante esta circunstancia el Comité simplemente cumplió con su función al principio del conflicto. En el momento actual, se determinó no seguir más.Huacuja afirmó que después de que el gobernador diera a conocer las acciones de la Secretaría de Hacienda se formaron polos políticos, a los que es ajeno el CPC.“Posteriormente se crearon bandos a favor y en contra de la postura de Javier Corral pero no es función del Comité de Participación Ciudadana participar en ninguno de esos bandos, es decir, no está el Comité a favor de Javier Corral ni en contra de Javier Corral.“El Comité de Participación Ciudadana no participa en ningún cuadrilátero en donde se organizan bandos, pero sí participa y apoya con todo la lucha en contra de la corrupción sea de quien sea, de entidades públicas o privadas”, aseguró. (Con Información Itzel Ramírez)