Piden partidos a Hacienda que entregue los recursos

Chihuahua— Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano (MC) emitieron un posicionamiento para exigir a Hacienda Federal la entrega, a la brevedad, de recursos extraordinarios para Chihuahua, acordados en convenio a finales de 2017 pero no entregados aún.Jesús Villarreal Macías, coordinador del PAN, leyó el documento ayer en la sesión de la Diputación Permanente y señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sus principales órganos técnicos deben conducirse con objetividad e imparcialidad.Especificó que el convenio entre ambos niveles de gobierno significan 780 millones de pesos de recurso extraordinario para la entidad, acordado el 14 de diciembre pasado.“La Secretaría de Hacienda incumplió con su obligación de aportar la cantidad de recursos extraordinarios al Gobierno del Estado y que ello ocasiona la imposibilidad material de disponer de dichos recursos, los cuales hasta el momento aún siguen sin entregarse y resultan imprescindibles para una hacienda estatal que enfrenta severos problemas de liquidez”, enfatizó.Respaldaron la controversia constitucional anunciada por Corral ante ese incumplimiento y condenaron que la Federación utilice mecanismos de presión para impedir el castigo a los actos de corrupción indagados por el Estado.Mientras que la coordinadora del PRI, Isela Torres, indicó que ese pleito del “candidato Javier Corral” –ironizó– no beneficia en nada a los chihuahuenses, y calificó de incongruente la solicitud ante “la nula obra pública” de la administración estatal.Recriminó que el Estado ha incumplido con Juárez en la solicitud de trasladarle la operación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.“Van 15 meses de este gobierno y no ha habido ninguna obra, y el gobernador tiene que ir a la Ciudad de México a mostrar su estridencia”, apuntó Torres, y condenó que en contraste se tienen cifras alarmantes de personas asesinadas en la entidad.“Que las personas que acompañaron al gobernador vengan para ver los desplazados, que vean en Juárez que se tiene otra vez el temor de que la gente ya no está segura en sus viviendas”, puntualizó.El legislador del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gabriel García Cantú, acusó que la retención de recursos federales extraordinarios para Chihuahua afectan las labores de seguridad en la entidad.“La seguridad pública no solo es más policías y equipamiento, sino toda una generación de estrategias transversales a las secretarias y programas sectoriales, esto es, la seguridad pública no solo es perseguir a los delincuentes, sino la labor más ardua y emblemática es la prevención del delito”, dijo.

