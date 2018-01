'Revientan' narcofiesta en Carichí

Chihuahua– Una fiesta organizada por integrantes del crimen organizado donde había alcohol, drogas y prostitutas, fue la que “reventaron” las autoridades el pasado jueves en las inmediaciones del rancho “San Isidro”, en el municipio de Carichí en los límites con Bocoyna.En un principio se informó que se había generado un enfrentamiento, tras lo cual se habría detenido a cuatro hombres, entre ellos dos policías municipales de esa localidad que brindaban protección al líder criminal identificado como “El Once”.Sin embargo, se precisó que el operativo implementado por los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Policía Federal (PF) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “reventó” la fiesta, de donde “El Once” logró escapar.La Procuraduría General de la República (PGR) delegación Chihuahua informó que los cuatro hombres detenidos identificados como Alfredo C. alias “El Chememe”, Rigoberto S. (a) “El Rigo”, Víctor V. (a) “El Chilango” y Jonathan R. permanecían hasta ayer a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).En cuanto a las 12 mujeres localizadas en el citado rancho, entre ellas cinco menores de edad, también se encontraban en las instalaciones federales en calidad de “presentadas”.El comunicado oficial difundido la tarde del jueves por la CES reportó que la captura de los hombres y la localización de las mujeres, junto con otra más que fue rescatada amordazada y esposada en el interior de un vehículo, se debió a un supuesto enfrentamiento entre integrantes del Cártel de Sinaloa con las fuerzas del orden, que hacían actividades de vigilancia e investigación de manera conjunta, cuando repentinamente fueron atacados por un grupo de civiles armados.Hasta ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) no confirmó que hubiera personas heridas o lesionadas producto de ese enfrentamiento.De los detenidos, Alfredo C. y Rigoberto S. refirieron ser policías municipales de Carichí y brindar seguridad y protección al líder de la célula criminal, apodado “El 11”, precisó el comunicado de prensa.Sin embargo esa misma tarde, los cuatro detenidos y las mujeres localizadas en el rancho fueron trasladados a las instalaciones de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la PGR en la avenida Universidad número 2505 en esta ciudad, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.En sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal, las doce féminas dijeron que no estuvieron privadas de la libertad, sino participaban en una fiesta con integrantes del crimen organizado, quienes les ofrecieron dinero por acompañarlos.Las doce mujeres señalaron ejercer la prostitución y todas eran originarias del municipio de Cuauhtémoc. Con respecto a la número 13 no permanecía a disposición de la PGR ni de la FGE, al parecer fue liberada.Hasta antes del cierre de esta edición, las mujeres permanecían a disposición de las autoridades federales quienes integraban la carpeta de investigación por delitos de delincuencia organizada en contra de los hombres detenidos.En el rancho fueron aseguradas nueve armas largas, entre éstas, un rifle de alto poder calibre .50 así como un aditamento lanza-granadas, dos armas cortas y seis vehículos –tres de éstos con reporte de robo, dos con engomados de organizaciones ‘pafas’ y dos blindados–, además de una importante cantidad de cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico.Entre los vehículos blindados asegurados había una camioneta modelo 2018 que fue robada en días recientes a un comerciante en la Zona Occidente. (Staff / El Diario)

