Retira Comité Anticorrupción apoyo a Corral

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, decidió retirarle a Corral el respaldo que le ofreció en el evento que tuvo en la Ciudad de México, esto luego de que la directora, Jacqueline Peschard, señalara que el reclamo del mandatario raya o invade la arena política, publicó el portal La Crónica.En entrevista con La Crónica, Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, buscó al Comité Anticorrupción para que lo apoyara en su reclamo a la administración de Enrique Peña Nieto. Los miembros del comité acompañaron a Corral en un primer momento, luego de analizar la denuncia, pero ahora ese reclamo, puntualizó Peschard, raya o invade la arena política y el Comité Ciudadano optó por retirarse de la disputa.“Lo que pasa es que esto ya ha derivado en una cosa mucho más política”, comentó la especialista en temas anticorrupción, “y en eso sí, pues tanto yo como el Comité de Participación Ciudadana ya nos alejamos”.Peschard aseguró que cuando Corral les presentó su disputa contra la Secretaría de Hacienda, a la que acusa de ahogar financieramente a su gobierno como represalia por la persecución a priistas acusados de peculado, el Comité debió considerar su intervención y de allí derivó su presencia en la conferencia de prensa del mandatario y una carta firmada por todos los integrantes del Comité.“Lo que sí puedo decir es que nosotros apoyamos ese evento en el que el gobernador Corral salió a reclamar que no le hubieran dado los recursos que ya se habían acordado con Hacienda porque él estaba haciendo o había empujado todo el asunto en contra de César Duarte”, dijo Peschard a La Crónica y agregó que la queja del gobernador estaba plenamente justificada, “su reclamo iba en el sentido de que había muchas acusaciones penales en contra de Duarte y que no había prosperado la extradición”.A decir de Peschard Mariscal, ante esta circunstancia el Comité simplemente cumplió con su función al principio del conflicto. En el momento actual, se determinó no seguir más.“Nosotros como Comité de Participación Ciudadana lo que nos toca es apoyar esas acciones que van encaminadas al combate a la corrupción”, puntualizó la también académica, figura pública sobre la que ha descansado, en buena medida, que el Sistema Nacional Anticorrupción no quede en el olvido.Lo que es un hecho es que, ante lo que denominó “rumbo político” que adquirió el pleito Corral-SHCP, el Comité determinó que no podía darle más seguimiento al caso, por lo que no estarán en las manifestaciones callejeras convocadas por Corral.Como se recordará, se mantienen abiertas investigaciones que ligan desviaciones de recursos públicos, específicamente desde el gobierno de César Duarte en Chihuahua, a las campañas priistas. La denuncia original de Corral contra Hacienda refería que se le cortaban recursos y que abiertamente funcionarios de la dependencia federal le cuestionaron sobre las investigaciones de peculado. En la conferencia de prensa del lunes pasado, en un primer tinte del tema electoral que, Javier Corral uso fraseos de la campaña de Ricardo Anaya, específicamente el “acabaremos con el Pacto de Impunidad”.Hacienda y Presidencia de la República recriminaron este tono electoral de la denuncia y la dependencia hacendaria refirió que 700 millones de pesos nunca llegaron a Chihuahua debido a que los funcionarios de Corral entregaron mal los formatos para realizar el depósito, incluyendo errores en las cuentas a las que debía dirigirse el recurso.El próximo domingo, Corral encabezará una manifestación callejera en la ciudad de Chihuahua, abiertamente confrontando a la Federación por el tema de la entrega de recursos.Lo que se interpretaría como un uso partidista de los recursos públicos ha terminado en una serie de dimes y diretes entre los actores políticos. El Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción ha optado por salir del escenario.

