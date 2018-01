Falla nueva plataforma de actas de nacimiento

A dos días de ponerse en marcha la plataforma digital https://www.gob.mx/actas# para obtener actas de nacimiento federales, usuarios de Chihuahua que intentaron utilizarla, no aparecen en la base de datos del Registro Nacional de Población, el cual no tiene oficinas en Juárez.Uno de los usuarios identificado como Gabriel Martínez, señaló que llenó en la plataforma los espacios con los datos que solicita pero no le dio resultados.“Lo mismo paso con la CURP, dice que no hay resultados”, añadió.En la misma plataforma, ayer se indicaba que las actas en línea de ciudadanos nacidos Oaxaca no estaban disponibles y que esa entidad trabaja para restablecer el servicio.Mientras que para los nacidos en Morelos, el servicio no estuvo disponible ayer por motivos de mantenimiento de las bases de datos.En ambos casos sugería acudir por una copia certificada en los quioscos del Registro Civil en la entidad federativa donde fueron registrados y que cuenten con el servicio, así como en las representaciones consulares de México en el extranjero.Otra de las leyendas que aparece en la plataforma federal señala “¡Los datos ingresados no arrojan resultado en la búsqueda! Por favor verifica que hayas ingresado los datos correctamente”.Agrega que si los datos son correctos, comunicarse al centro de atención a los teléfonos 01 (55) 51 74 81 60, 01 (800) 839 1974 o a través de correo electrónico a la dirección: [email protected] , ya que explica, el acta puede encontrarse en proceso de digitalización en el Registro Civil o es necesario realizar la actualización de los datos.La plataforma para actas federales, fue puesta en marcha esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto.

