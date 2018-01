Chihuahua— De la incertidumbre a la indiferencia pasaron los habitantes de la colonia Villa Juárez ante la presencia de unidades policiales en el aseguramiento de una fosa clandestina donde se trabaja desde hace tres días.Al momento en que los oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) arribaron a un domicilio ubicado en las calles 12a y Ángel Posada, los vecinos no sabían los motivos y les sorprendió el acordonamiento de la calle.Una de las moradoras aseguró que la casa duró deshabitada mucho tiempo y hace más de dos meses fue ocupada por personas de ‘actitud extraña’, con quienes preferían no tener relación.“Una noche vino la Policía directamente con ellos, pero nosotros no salimos, ya después no se les volvió a ver ahí”, dijo una mujer mientras esperaba para poder cruzar los cordones de precaución y entrar a su casa.Luego que se informó del supuesto hallazgo de más cuerpos, unidades de las distintas corporaciones recorrieron el sector ayer, y de nueva cuenta causaron expectación entre los colonos del sector.“No podría decirle quién vivía ahí porque cada quien se dedica a lo suyo; aquí no podemos dejar la puerta abierta poquito porque nos roban”, comentó otro vecino que se reunió al filo del perímetro delimitado para observar.Una vez que los curiosos decidieron continuar con sus labores, pusieron música en sus casas y olvidaron que a escasos metros se encontraba la investigación, lo que sorprendió a los uniformados que resguardaban la zona.

