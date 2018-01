La directiva local del Partido Acción Nacional (PAN) acarreará a juarenses al mitin que encabezará el gobernador Javier Corral el próximo domingo en la ciudad de Chihuahua, con un cobro de transporte de 200 pesos por persona.El presidente del Comité Directivo Municipal del partido, Sergio Madero Villanueva, dijo que quienes deseen viajar a la capital del estado pueden contactarse a la sede de la institución ubicada en la avenida 16 de Septiembre y 5 de Mayo.Allá, en Chihuahua, Corral ofrecerá una “reunión informativa” el 14 de enero en la Plaza Mayor para explicar los alcances del trato que ha dado el Gobierno de la República a Chihuahua, al negarle recursos que, según el mandatario, ya estaban firmados por un monto de 780 millones de pesos.“Por eso estamos invitando a la ciudadanía en general a que nos acompañe este próximo 14 de enero a las 11 de la mañana en la Plaza del Ángel, a la reunión informativa en donde el gobernador nos dará a conocer detalladamente en qué consiste esta represalia que la Federación está tomando contra el pueblo de Chihuahua”, expresó Madero.Y agregó: “(a ver) cómo nos afecta y cómo nos vamos a defender de ella. Queremos hacer un amplio llamado a la ciudadanía para que nos acompañe el domingo. A los que puedan acudir, de aquí del partido estaremos transportándonos, si gustan hacer contacto con nosotros para coordinar los traslados que vamos a organizar”.La vocera de la institución, Angélica Villegas, dijo que el partido tendrá camiones disponibles y se estableció un costo por el pasaje de 200 pesos por persona, aunque hay que apartar lugar. Los interesados deben llamar al número de la oficina del PAN, el 656 207-3295.Madero manifestó que “no nos parece justo que los impuestos que ganamos los chihuahuenses que se van a la Federación no sean regresados al estado (…), nos parece muy importante mostrar que el pueblo de Chihuahua está unido en esta causa”.En redes sociales, Corral convocó el jueves a la ciudadanía a la reunión pública para informarles en qué consiste “la represalia económica” emprendida por el Gobierno federal.El evento público que realizará el gobernador Javier Corral el próximo domingo será austero, ya que se gastarán menos de 25 mil pesos y sólo en caso de que se decida de contratar pantallas, dijo la titular de Relaciones Públicas del Estado, Alejandra Chavira.Explicó que para el evento serán utilizados los equipos con los que se cuenta en el Gobierno del Estado y se analiza colocar pantallas para que los asistentes puedan apreciar mejor.Comentó que todos los que asistan de otras ciudades deberán pagar sus pasajes, ya que el Estado no gastará en viáticos.Recalcó que al evento no se ha invitado a candidatos políticos, ya que se trata de un mensaje del gobernador hacia la población.Indicó que si bien fueron invitadas las figuras políticas que estuvieron con Corral cuando dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México, hasta ayer no habían confirmado y en caso de aceptar la invitación estarán en Chihuahua con sus propios recursos.Añadió que los gastos serán mínimos debido a que solamente será contratado un sonido y si las condiciones del clima lo permite, debido a que se pronostica viento, serán instaladas dos pantallas para que las personas en los puntos más lejanos puedan ver qué ocurre en el templete. (Con información de Orlando Chávez / El Diario)

