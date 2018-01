Chihuahua— Diputados federales del PRI y PAN coincidieron en que una reforma podría quitarle lo discrecional a fondos extraordinarios de la Federación hacia los estados, y con ello evitar, en el futuro, un conflicto político como el generado entre el gobernador Javier Corral, y la administración de Enrique Peña Nieto por convenios incumplidos.Sin embargo, el tema no está dentro de la agenda del Congreso de la Unión, adelantaron.“Se tendría que cambiar todo el esquema y las reglas de operación. Puede ser necesario, para darle mayor transparencia y blindar al gobierno federal, estatal y municipales. Y si ya hay diferencias podrían establecerse unas nuevas reglas de juego”, expresó el legislador del PRI Alejandro Domínguez.No obstante, especificó que la confrontación entre Corral y la Secretaría de Hacienda no marca una agenda en el Congreso con respecto al tema presupuestal. “Ese es un asunto de dos, que debe arreglarse en una mesa de diálogo. Yo pediría, de manera respetuosa, que entablen un diálogo para buscar el acuerdo y no para dividir a la sociedad”, dijo.El priista afirmó que tendrían que modificarse, en específico, las reglas de operación del llamado Ramo 23, dirigido a infraestructura, en el que existe manejo discrecional, o con recurso no etiquetado.El legislador federal del PAN Luis Fernando Mesta indicó que la actitud de Hacienda no es nueva para los estados, dado que los recursos extraordinarios son utilizados para apaciguar gobernadores, aseguró.“A lo que llegó ahora es a detenerlos por el proceso que se lleva en contra de ‘La Coneja’ Gutiérrez e incumplir algo firmado. No podemos estar sometidos en lo económico como estados”, abundó.Refirió que la agenda legislativa no incluye modificaciones a la forma de aplicar los egresos federales, al atribuir que cualquier iniciativa en ese sentido sería desechada por una mayoría de la Cámara Baja, controlada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México.Además de la controversia generada por Corral Jurado por la negativa de recursos extraordinarios por parte de la Federación, la bancada de diputados locales del PAN trabajaría en una iniciativa para regular la forma en que se reparten a los estados los recursos excedentes.La propuesta se centraría en una fórmula, posiblemente establecida en base a la población de cada entidad, adelantó Jesús Valenciano, presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda.

