Denuncian que bullying derivó en abuso sexual

Chihuahua— Un niño fue víctima de un supuesto abuso sexual por parte de otros dos compañeros de clase, en la Escuela Primaria Estatal Melchor Múzquiz 2484, en la ciudad de Chihuahua. Esto luego de que por años el menor sufriera 'bullying' de manera física y psicológica y sin que las autoridades escolares hayan actuado en consecuencia, denunció Karla Vanessa Carbajal, madre del alumno.El caso ocurrido en octubre de 2017 fue turnado a la Procuraduría de Defensa del Menor, del DIF; no obstante, a pesar de la visita hecha a la escuela por parte de la dependencia, tanto la maestra de sexto grado, como el director de la institución, siguen haciendo caso omiso de las agresiones de las que es víctima el menor, comentó la madre, misma que exige su destitución, y que los menores agresores reciban orientación psicológica o sean cambiados de escuela, pues incluso señaló que ya han llevado una navaja con la que amenazan al pequeño.Aunque la madre del menor afectado presentó una solicitud de respuesta en atención a la queja interpuesta, hasta la fecha, comentó no la ha recibido, por el contrario, dijo, le negaron que se haya recibido la misma, a pesar de estar firmada por el directivo de nombre Jorge Manuel González Bustillos.“Al llegar a la casa (el día 11 de octubre) mi hijo comienza a llorar y grita que (un compañero), lo levanta de su banca y lo tira al suelo mientras (otro compañero) lo detiene de los brazos y lo obligan a poner su cara en sus partes, y me sigue gritando desesperado que (un tercer alumno), le había estrellado su cara contra la banca y que la maestra sólo le había hecho un pequeño regaño, pero nada significativo”, se lee en la narrativa de hechos de la queja.A pesar de ser este evento el que ha hecho que los padres hagan público el caso, que afirman, la escuela ha querido mantener en total hermetismo pero castigando a la víctima quien ha sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención, TDA, teniendo que quedarse 15 minutos más después de clases como castigo e incluso se le negó el permiso para ir al baño en un examen, por lo que se hizo en clase, lo que para sus padres es una muestra de que es la propia maestra, identificada como Isis Pérez, la que alienta a que continúen los acosos y burlas.“Ha presentado abusos de golpes, lo han exhibido, le han bajado la pantalonera los alumnos para que lo vean desnudo. Nos citaron, fue el Consejo Técnico, estuvo presente la inspectora Belinda Miranda Tapia y ahí estuvimos presentes con mi abogado, al cual corrieron porque le dijeron que no era parte de la escuela, la señorita de atención a padres y la inspectora dijo que era cosa de niños que dentro se podía arreglar, pero no hubo ninguna solución, nos dijeron qué se podía hacer pero no han hecho nada, eso pasó el 30 de octubre y aún no se ha hecho nada”, explicó.A la pregunta expresa de por qué no se cambió al niño de plantel, los padres indicaron que por consejo del psicólogo no se debería proceder de esta forma. “No podemos hacerlo sentir culpable al moverlo, aquí se tiene que hacer algo en contra de la institución, contra el director. Sacar al niño sería lo más fácil, sí fue la propuesta que dieron y nosotros no estuvimos de acuerdo, el psicólogo no estuvo de acuerdo, es como decir, muerto el perro se acaba la rabia”, comentaron los padres.Por lo anterior, para los padres la lucha en contra de estos abusos continúa, por lo que piden que las autoridades educativas les den una respuesta y hablen con los padres de los menores que supuestamente lo han agredido.Reporteros de El Diario de Chihuahua intentaron obtener la postura de los directivos de la escuela primaria, sin embargo, no se encontraban en el plantel.