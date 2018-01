Preocupa uso de recursos ilegales en elecciones

La utilización de recursos de origen ilícito en la contienda electoral de este año y la inseguridad en el estado son temas que preocupan al Instituto Estatal Electoral (IEE) y en las que estarán pendientes para garantizar el derecho a votar y ser votados, advirtió la consejera electoral María Elena Cárdenas Méndez.Mencionó que si bien son temas delicados, no pueden fingir que no pasa nada y por ello ya se instaló la Comisión de Seguridad del IEE, para estar atentos a cualquier situación irregular y de emergencia que se pueda presentar durante el proceso electoral.“Debo reconocer que sí es un tema delicado, que está presente, no podemos fingir que no se tiene ese temor, nosotros desde el Instituto digamos que estamos un poco limitados para reaccionar en ese sentido porque la facultad de fiscalización la tiene el INE, aun de las candidaturas locales sean de partido o independientes, por ese lado lo que podemos hacer es estar atentos y recibir denuncias, porque eso sí podemos hacerlo, para canalizarlas a las autoridades competentes”, dijo.En la visita que ayer realizó a la ciudad para impartir un curso de capacitación a los ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente, la consejera electoral aseguró que por el momento no tienen identificado un foco rojo y tampoco se les ha hecho saber de una situación de violencia o amenazas en contra de partidos o aspirantes.“Nosotros todavía no tenemos ninguna noticia de ellos, esperamos que no exista, pero estamos obligados a blindarlos y ofrecer a la ciudadanía un proceso electoral y una jornada electoral pacífica, segura, para quienes van a votar y para quienes quieren ser votados”, comentó.Agregó que, por lo pronto, el Consejo Estatal ya instaló la Comisión de Seguridad que preside el consejero electoral Alonso Bassanetti Villalobos, quien junto con el presidente del IEE, Arturo Meraz González, diseñarán una propuesta en materia de seguridad para coordinarse con el Ejecutivo estatal y las presidencias municipales.“Sabemos que no va a ser fácil, seguramente tendremos el apoyo del Gobierno Federal por ser elección concurrente, seguramente la propia PF o el mismo Ejército estarán presentes en algunos momentos, pero sí debo decir que como autoridades electorales no hemos detectado un foco rojo”, reiteró.