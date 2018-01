El crédito de 2 mil millones de pesos solicitado por el gobernador Javier Corral para poder cerrar el 2017 es a corto plazo, será pagado este mismo año y no representa mayor deuda estatal, aseguró Jesús Valenciano García, diputado del PAN y presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda en el Congreso del Estado.Se trata de un crédito solicitado ante la negativa de la Federación de enviar a Chihuahua por lo menos 700 millones, acordados mediante convenio, y para enfrentar gasto corriente al término de 2017 y en los primeros meses del 2018, afirmó el legislador.“Creo que no se llevará más de tres o cuatro meses para pagarlo, en lo que se arregla lo de ese recurso y que la Federación cumpla con lo que debe”, añadió.Sus declaraciones contrastan con lo dicho a nivel nacional por el titular de Hacienda y Crédito Público en el sentido de que por tiempo ya no podría enviarse el dinero al gobierno de Corral, dirigido a gasto corriente.“Son declaraciones fuera de lugar porque nunca han sucedido estos temas. Nosotros apelamos a que todo esto no afecte las finanzas del estado y el funcionamiento de algunas áreas”, comentó el congresista local de Acción Nacional.Domínguez consideró erróneo ligar el crédito de 2 mil millones de pesos al convenio incumplido por el gobierno de Enrique Peña Nieto.“Es un convenio firmado en diciembre y no es obligatorio celebrarlo, puede existir o no. No es una regla general ni absoluta, es relativa. No puedes sujetar tu presupuesto a una regla relativa. Si llega a suceder esa regla, lo que tendrías es un recurso adicional a ejercer con más libertad, pero el crédito a corto plazo no se puede justificar”, reiteró. (Jaime Armendáriz)