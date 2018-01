Pide Corral otro crédito por 2 mil mdp

En medio de la disputa con la Federación por la presunta suspensión de recursos a Chihuahua, se revela que el Gobierno del Estado tramitó otro crédito por 2 mil millones de pesos.Información de la Secretaría de Hacienda estatal enviada a El Diario indica que el préstamo se pidió el pasado 5 de diciembre al Banco Interacciones, a un plazo de 11 meses –que constituye deuda de “corto plazo”– y con una tasa de 0.44 por ciento.La fecha del préstamo es anterior a la del convenio signado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, con el que, el 14 de diciembre, se pactaron recursos para diferentes programas, entre ellos uno de fortalecimiento financiero por 700 millones de pesos.Hacienda del estado no precisó ayer si el nuevo préstamo solicitado por 2 mil millones de pesos había sido ya otorgado.Ese fondo, sin embargo, acusó el gobernador Javier Corral Jurado el lunes, fue retenido por el Gobierno federal en represalia por la investigación iniciada en Chihuahua contra el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.“Nosotros tenemos que recurrir en este tipo de cosas, a préstamos de corto plazo. El año pasado hicimos lo mismo, de hecho tenemos que pensar ya en este momento en recurrir a un corto plazo ya de 10, 12 meses, más allá, porque no vamos a poder, tenemos compromisos, por ejemplo todos los proveedores están pendientes de pago”, dijo Corral ayer en entrevista con Aristegui Noticias.En el mismo medio, mencionó que también había solicitado un préstamo de corto plazo al inicio de su administración por mil 800 millones de pesos, para enfrentar los compromisos de cierre de 2016.Desde el lunes pasado, al denunciar la represalia que atribuye a SHCP por la investigación contra Alejandro Gutiérrez –caso que a su vez es parte de la operación Justicia para Chihuahua, que busca enjuiciar al exgobernador César Duarte–, Corral informó que sólo Chihuahua se quedó sin recursos extraordinarios para enfrentar el cierre de año.“Con posterioridad a la detención de Alejandro Gutiérrez, se adujeron primero razones de disponibilidad financiera, siendo Chihuahua la única entidad federativa a la que no se le transfirieron recursos; esto es, sólo para el estado de Chihuahua no hubo disponibilidad de recursos, lo cual nos provocó un enorme problema para el cumplimiento cabal de las obligaciones como es el pago de salarios, aguinaldos, proveedores, entre otros”, dijo. (Sandra Rodríguez / El Diario)

