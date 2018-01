Es un tema de justicia, no de política: fiscal general

Chihuahua— El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, declaró que está plenamente acreditada en las carpetas de investigación, la ruta del dinero que siguió la sustracción de los 250 millones de pesos del patrimonio público de los chihuahuenses y que fue destinado a financiar campañas del PRI a nivel nacional.En entrevista concedida a El Diario, afirmó que Alejandro Gutiérrez alias “La Coneja” fue el encargado de concertar junto con un grupo de exfuncionarios estatales, quienes se repartieron diversos roles entre los meses de diciembre de 2015 a octubre de 2016, el desvío millonario a través de la firma de cuatro contratos simulados por servicios inexistentes a favor de las empresas denominadas: 1) “Servicios y Asesorías Samex S.A. de C.V.” por 55 millones de pesos; 2) “Servicios y Asesorías Sinax S.A. de C.V.” por 55 millones de pesos; 3) “Servicios y Asesorías Sisass S.A. de C.V.” por 46 millones de pesos y, 4) “Despachos y Profesionistas Futura S.A. de C.V.” por 90 millones de pesos.“Yo puedo garantizar que este proceso como los restantes que se tienen en el ámbito de justicia para Chihuahua, es combatir los eventos de corrupción que afectaron gravemente las finanzas y la gobernabilidad, no tiene un carácter político; es un tema de justicia”, afirmó.La principal exigencia por parte de la ciudadanía es que ya no exista más impunidad, añadió que lamentablemente en la administración anterior se vieron muchos actos de corrupción y no pasaba nada, manifestó.Ahora se está trabajando de tal manera que efectivamente se haga real el derecho a la justicia para todos los chihuahuenses, expuso el funcionario al apuntar que entonces es cuando vienen todos estos señalamientos pero estamos preparados para ellos, sabemos de éstas y otras estrategias que seguirán utilizando para descalificar las acciones que se están verificando, queremos romper ese pacto de impunidad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.