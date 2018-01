La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió a la denuncia de represalias formulada por el gobernador Javier Corral Jurado y, en un comunicado, informó que el Estado de Chihuahua recibió recursos incluso adicionales.“Durante 2017, en el ramo de participaciones federales, que son recursos de libre disposición, el Estado de Chihuahua recibió 23 mil 387 millones de pesos. Debido a los ingresos excedentes a nivel federal, este monto fue mil 106 millones de pesos superior a lo presupuestado”, indicó el boletín oficial.“Adicionalmente, las participaciones para 2017 fueron 3 mil 41 millones de pesos por encima del monto recibido en 2016, un incremento de 8 por ciento en términos reales”, agregó el texto.Corral denunció ayer desde la Ciudad de México que el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, le había dicho que la retención de 700 millones de pesos programados el 14 de diciembre para el saneamiento financiero de Chihuahua era una represalia por el proceso penal iniciado contra el exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez.“La SHCP lleva a cabo la programación, presupuestación y ejecución del gasto público en estricto apego al principio de imparcialidad previsto en el Artículo 134 Constitucional, por lo que no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna”, dice el boletín de SHCP.El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, aseguró que la dependencia no se niega a darle recursos adicionales al Gobierno de Chihuahua, pero requiere que el Poder Judicial del Estado le aclare si está en duda el instrumento o convenio mediante el cual iba a transferirle 700 millones de pesos desde diciembre pasado.De acuerdo con el portal www.jornada.unam.mx, el funcionario admitió que Hacienda suspendió la transferencia de 700 millones de pesos ya acordados porque existe la duda de si en la investigación referida se cuestiona la facultad de la dependencia o de los mecanismos que utiliza para hacer las transferencias a los estados y en la reunión que tuvieron las semana pasada con Corral para que clarificara el tema, dijo, “no nos entregó ningún papel al respecto”.“No estamos cuestionando ninguna investigación que se pueda hacer sobre el uso de los recursos y sobre posibles problemas de corrupción”, detalló Messmacher.Agregó: “Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se haga cualquier acción de transparencia y de rendición de cuentas e investigación de casos de corrupción. De hecho, nosotros apoyamos cualquier acción en ese sentido, lejos de buscar obstaculizarla”.Dijo que lo que Hacienda no sabe es si se está cuestionando o no el instrumento. “Si el Poder Judicial nos dice que no, no tenemos problema en hacer la transferencia, pero como sí está en subjúdice (pendiente de resolución judicial) y se revisan sus características jurídicas, entonces sería un despropósito hacerla”. (Con información de Orlando Chávez / El Diario de Chihuahua)

