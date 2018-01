El gobernador Javier Corral Jurado denunció ayer la retención de 700 millones de pesos por parte del Gobierno federal y que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, le dijo que era una represalia por el proceso penal iniciado contra el exdirigente priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.“Nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios”, dijo Corral en conferencia de prensa en la Ciudad de México.“Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad, es el desarrollo de esta investigación, que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no sólo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimar la equidad de la competencia electoral”, agregó.Corral detalló que la conversación con González Anaya había sido la tarde del pasado jueves 4 de enero en la oficina del titular de SHCP en Palacio Nacional.Desde el hotel Geneve, el panista narró que el convenio económico con SHCP había sido suscrito el pasado 14 de diciembre, y que incluía 44 millones 777 mil pesos para programas de desarrollo regional, 35 millones 334 mil pesos para fortalecimiento de la gestión legislativa y 700 millones para saneamiento financiero, o para que el Gobierno estatal concluyera el ejercicio fiscal de 2017.Esta última cantidad, sin embargo, dijo Corral, no fue transferida, por lo que Gustavo Madero Muñoz, coordinador ejecutivo del gabinete, se comunicó con González Anaya, quien de inicio argumentó una caída en la recaudación y que el Gobierno federal enfrentaba también problemas para cerrar el año fiscal.“Delante de mí, Madero preguntó directamente al secretario de Hacienda: ‘a ver Pepe Toño, ¿no se está mezclando en esto otra agenda?’ El secretario contestó: ‘hay que platicar; hay que platicar’. Y de ahí se convino una reunión”, narró Corral.“En suma, el Gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el Gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado y poder satisfacer las necesidades de la gente”, agregó el panista.Gutiérrez Gutiérrez, exsenador por Coahuila y exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue detenido el pasado 20 de diciembre en Saltillo, acusado del desvío de 246 millones de pesos de recursos públicos que la Secretaría de Hacienda y Crédito (SCHP) –cuando estaba a cargo de Luis Videgaray Caso, hoy Secretario de Relaciones Exteriores– envió a Chihuahua y que, de aquí, acusa la Fiscalía, fueron enviados a las campañas del Partido Revolucionario Institucional en 2016.La investigación forma parte de la operación Justicia para Chihuahua, iniciada para llevar a tribunales a Duarte y por la que, dijo ayer Corral, hay ya 15 personas procesadas.Corral presentó la denuncia acompañado por integrantes del denominado “Encuentro Chihuahua”, que incluye a perredistas, así como de miembros del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupcón, entre ellos la presidenta del mismo, Jaqueline Peschard. (Sandra Rodríguez / El Diario)

