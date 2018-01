Cuestionan asignación directa al Hospital Ángeles

Chihuahua— La Secretaría de Salud no ha justificado la asignación directa de más de 40 millones de pesos en servicios subrogados al Hospital Ángeles, indicó la diputada Rocío Sáenz.Dijo que ya se le había cuestionado al titular de Salud, Ernesto Ávila Valdez, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, por el pago de los servicios a empresas privadas sin mostrar documentación que lo avalara.A su vez, la legisladora Adriana Fuentes expuso que la Secretaría de Salud no ha manejado la información en materia de subrogación, de manera transparente.La diputada Sáenz destacó que si bien ha disminuido la cantidad que se asigna a servicios subrogados, esto no implica que se deba pagar a empresas privadas cantidades millonarias sin justificar.Al cuestionar los criterios por los cuales sólo se subroga a ese hospital, se estableció que cuenta con el equipo necesario y responde a los requerimientos planteados, no obstante que pueda representar un conflicto de intereses, ya que Ávila Valdez fue vocal y director médico del Hospital Ángeles Chihuahua.Agregó que en la comparecencia se preguntó al funcionario por qué se aplicaban millones de pesos en servicios subrogados en lugar de mejorar el equipamiento de los hospitales públicos.“Ese dinero pudo haberse usado en comprar el equipo que se necesitaba, además de que la idea debe ser dar un servicio bueno a todos, no solamente para los pocos que sean enviados al hospital privado”, subrayó.El Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) celebró un convenio con el Hospital Ángeles, a través de una adjudicación directa para subrogar hasta 40 millones 867 mil 167 pesos por los servicios del Hospital Central Universitario y el Infantil.Por medio de una solicitud de información a través de la Unidad de Transparencia con número de folio 135422017, el Ichisal notificó a El Diario que ambos nosocomios subrogaron servicios médicos y materiales a un solo hospital privado para atender a sus pacientes.Ambos contratos fueron firmados el 30 de diciembre de 2016 por el secretario de Salud, Dr. Ernesto Ávila Valdez; los administradores del Hospital Central Universitario y del Infantil, Blas Florencio Hernández Carrillo y Gregorio Sergio Elizalde Mortón, respectivamente y Jorge Alberto Hernández Carreón.

