Batalla INE por capacitadores

A 10 días de que termine el plazo para reclutar capacitadores y supervisores electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad Juárez enfrenta problemas para completar la cantidad requerida de ciudadanos que realicen esta actividad en el proceso electoral federal y local de este año.Datos oficiales de las autoridades electorales indican que, con las solicitudes que hasta el momento han recibido, en algunos distritos no alcanzan la cantidad mínima necesaria y en otros apenas la cumplen, cuando el objetivo es contar al menos con tres opciones por cada posición.“El plazo concluye el 17 de enero y todavía no alcanzamos la cantidad necesaria de personal, creemos que esto se debe a que en la ciudad hay una alta oferta de trabajo y un déficit de trabajadores, por eso ahora tenemos una baja afluencia que es homogénea en todos los distritos federales con sede en Ciudad Juárez”, explicó Sergio Perea Ibarra, vocal de Capacitación en el distrito 03 del INE.En los cuatro distritos con sede en la ciudad se requieren 618 personas para ambos cargos, capacitadores y supervisores, pero apenas han recibido 538 solicitudes de personas que ya cumplieron con todos los requisitos, pero aspiran a contar al menos con el triple de aspirantes.Explicó que en el distrito 01 requieren 19 supervisores y 129 capacitadores, pero hasta el cierre del corte del viernes tenían 152 solicitudes.Mientras que en el distrito 02, hay plazas para 20 supervisores y 139 capacitadores, pero han recibido 137 solicitudes.En el distrito 03 requieren 19 supervisores y 126 capacitadores, pero sólo habían recibido la documentación de 136 aspirantes.En el distrito 04, donde buscan 21 supervisores y 145 capacitadores, habían recibido 113 solicitudes.“En total se requieren 79 supervisores y 539 capacitadores para los distritos en Juárez, la cifra es mayor que en el proceso anterior porque ahora con la modalidad de la elección concurrente, en la que habrá una casilla única con dos secretarios y un escrutador más, se asignará un número menor de casillas a cada capacitador”, detalló.Por lo que llamó a los ciudadanos a consultar la convocatoria y se postulen para participar en estos cargos en los que no sólo tendrán la oportunidad de asumir funciones electorales, sino también tener un trabajo temporal.Detalló que los Supervisores Electorales serán contratados del 20 de febrero al 12 de julio con un salario mensual de 11 mil 500 pesos más 3 mil 575 pesos para gastos de campo, pago que será integrado.En el caso de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAEs) serán contratados del 24 de febrero al 12 de julio con un pago mensual de 9 mil 500 pesos y 2 mil 536 para gastos de campo.“Es un llamado que hace el INE a todos los ciudadanos para que consideren a vivir y conocer de cerca un proceso electoral, aunque también es una oportunidad de hacerse de un ingreso en un trabajo temporal”, subrayó.Agregó que las solicitudes se pueden obtener en las juntas distritales del INE, de las cuales hay cuatro en Ciudad Juárez.También se pueden obtener en el portal electrónico www.ine.mx y para mayores informes se puede llamar al teléfono 01-800-433-2000 o en las redes sociales del INE.

