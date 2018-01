Investigan muerte de presunto asaltante de funcionaria

Chihuahua— Luego de encontrar inconsistencias en la muerte de Jacinto Martín Martínez, presunto asaltante del esposo de la directora del Registro Civil, Inés Martínez Bernal, la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó a Asuntos Internos iniciar la averiguación del caso para aclarar la forma en que ocurrieron los hechos.Entre las inconsistencias de su muerte, coinciden las autoridades, está que el hombre no se encontraba suspendido de la parte superior de la celda, sino de la altura del bebedero –a media cintura–, lo cual hace un tanto extraño su deceso, pues en la reacción propia del cuerpo por la falta de oxígeno, pudo haberse hincado y con ello quitar la presión del cuello para salvar la vida.Jacinto Martín fue localizado la madrugada del pasado viernes ahorcado en el interior de una celda del área de menores en las instalaciones de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito Zona Centro y presentaba diversos golpes en el rostro y en sus manos.Lo anterior trascendió en la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, antes conocida como Asuntos Internos, en donde fueron citados a declarar todos los oficiales que laboraron durante ese turno, quienes tuvieron la responsabilidad de recibir al detenido junto con el presunto cómplice Uriel Eduardo González Flores, de 25 años, acusados del asalto cometido el pasado 30 de diciembre en el fraccionamiento “Los Frailes”, donde perdió la vida Luis Fernando Flores Zerros, esposo de la directora del Registro Civil, Inés Martínez Bernal.La titular del área de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Érika Judith Jasso Carrasco, adelantó a El Diario que los oficiales de Barandilla declararon ante el Ministerio Público “que no observaron nada extraño” previo a la localización ya sin vida de Jacinto Martínez.Explicó que debido a que el hombre fue encontrado suspendido en una posición sentada con las dos piernas estiradas en el suelo, a la distancia por el pasillo de acceso “parecía como si estuviera sentado, por eso quizás los agentes no se percataron que estaba sin vida, ya que no se le alcanzaba a observar la parte del tronco superior”, explicó Jasso Carrasco.De manera oficial se reportó que Jacinto y Uriel ingresaron el viernes a las 03:40 horas a esas instalaciones ubicadas en la calle 25 y avenida Teófilo Borunda Norte, por lo que mientras se realizaba la captura de otras personas que habían sido también consignadas en la base de datos de la Fiscalía Zona Centro (FZC), Jacinto Martín se quedó solo y sin vigilancia en su celda durante aproximadamente media hora.Momentos después, cuando los oficiales regresaron para llevarlo al registro lo encontraron ya sin vida ahorcado con un pantalón térmico de color blanco, el cual fue atado al bebedero de aluminio que estaba en el interior de la celda, justo en la parte de atrás.Jasso Carrasco declaró que hasta que se obtengan los resultados de la necropsia y demás pruebas periciales se podrá establecer la causa de la muerte y sobre todo si hay o no responsabilidad de algún servidor público.La hora del deceso del presunto ladrón de aproximadamente 50 años de edad, se registró pasadas las cinco de la mañana y en la celda donde estaba no había cámaras de vigilancia de circuito cerrado.El 30 de diciembre del año pasado, alrededor de las ocho de la noche la directora del Registro Civil y su esposo llegaron a bordo de su camioneta al domicilio en el fraccionamiento “Los Frailes” procedentes de realizar algunas compras.Momentos después fueron sorprendidos por dos hombres quienes portando armas de fuego los sometieron, para luego introducirlos a la casa en donde cometieron el robo, sin embargo ante la resistencia del esposo de la funcionaria pública le dieron un balazo que terminó con su vida.Hasta ayer se esperaba la entrega del cuerpo del presunto delincuente fallecido en Previas a sus familiares.

