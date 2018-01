Convoca vocera de oficina estatal a acto de panistas

La vocera de la subsecretaría de Cultura en la Frontera del Gobierno del Estado, Angélica Villegas González, convocó a los reporteros a un evento político que ayer realizó el nuevo Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), del que actualmente forma parte su jefa, Austria Galindo Rodríguez.El dirigente local del PAN, Sergio Madero Villanueva, aseguró que hasta ayer Angélica Villegas todavía no había sido contratada para ocupar el cargo como vocera en el partido, pero consideró que no representa ningún conflicto que lleve a cabo ambas funciones: la pública y la partidista.“Ahorita no está trabajando aquí”, dijo después de explicar que era “una de las posibles candidatas”, pero sería en el transcurso de la semana cuando tomarían la decisión.Sin embargo, las contradicciones se desataron después de cuestionar a Madero sobre la condición laboral de la vocera estatal, ya que un par de horas después Villegas anunció a través de la red social de Facebook, en el mismo grupo de reporteros donde el viernes por la noche publicó la convocatoria para el evento panista, que había renunciado al cargo público y desde ayer empezó a trabajar en el PAN.“Compañeros desde ayer renuncié a la Subsecretaría de Cultura de Gobierno del Estado y hoy comencé a trabajar como vocera del Comité Municipal del PAN”, publicó ayer Villegas, quien se identifica con el pseudónimo de Carina Mosh.Cuestionada al respecto, explicó que dejó de trabajar en Gobierno estatal, porque el contrato que tenía era por honorarios y después de que se venció el 31 de diciembre ya no se lo renovaron, pero dijo que por el momento no contaba con documentos de prueba.La subsecretaria de Cultura en la Frontera, Austria Galindo, confirmó posteriormente que Angélica Villegas dejó de trabajar como vocera en su área.“Estaba contratada bajo el esquema de honorarios, por contrato, y le pagaba la Secretaría de Cultura, pero se le venció el contrato el 31 de diciembre y no se le generó uno nuevo”, sostuvo.Aunque Madero Villanueva previamente consintió que Villegas sí trabaja en el Gobierno estatal y, a pesar de que desde su perspectiva los servidores públicos no están obligados a abstenerse de cualquier participación política, consideró que en caso de asumir la vocería del partido tendría que separarse del cargo. (Gabriela Minjáres)

