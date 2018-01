Desalienta violencia inversiones

Chihuahua— La delincuencia se posicionó como el principal factor para no proyectar nuevas inversiones en este y el siguiente año en el estado de Chihuahua, entre las medianas y grandes empresas, arrojó la Encuesta Empresarial Chihuahua 2017.Realizada por la Organización Internacional del Trabajo y la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre dos mil 153 empresas formales e informales, arrojó que para las empresas exportadoras, la inseguridad es la segunda causa para no invertir, después la incertidumbre en la economía del país.El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Ignacio Manjarrez Ayub indicó que al ver la violencia e inseguridad que priva en el estado, es obvio que el empresario reflexione: “Es mi patrimonio; ponerle dinero bueno al malo, sin un estado de derecho, mejor lo cuido, porque no vaya ser que lo que invierta, no produzca, ni recupere y lo único que hice fue tirar el dinero”.Recalcó que la gente es cautelosa, reflexiona dónde debe poner el pie y donde no. “Donde hay arenas movedizas, mejor no pones el pie, porque sabes que te vas a hundir”.Manjarrez Ayub dijo que en realidad son varias las respuestas a una negativa y temor a la inversión, desde los impuestos, la incertidumbre económica del país, la inseguridad, dificultades para el crédito, la excesiva tramitología, entre otros.La Encuesta Empresarial consideró la pregunta a las empresas sobre sus expectativas de inversión para el 2018 y 2019 en Chihuahua, y encontró que hay un pujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes.El 35 por ciento de la micro proyecto hacer inversiones, un 42% de la pequeña, el 52 de la medianas y 46 por ciento la grande, en tanto que hará lo propio el 31 por ciento de la informal.Por sectores, el 47 por ciento de las empresas del sector primario proyecta invertir en este y el siguiente año; un 35 del secundario y el 34 del terciario.Sobre la intención de invertir, según el sector, el rubro de maquinaria y equipo es el que se destinará la mayor cantidad, en un 55 por ciento en el sector primario, el 51 en el secundario y el 38 en el terciario.Los tres sectores contemplan invertir en activos fijos, tecnologías de automatización innovación y capacitación, así como en inventarios.De las empresas que no piensan invertir nada en los próximos dos años, las principales razones para no hacerlo son: que les está yendo mal, la incertidumbre económica del país, inseguridad delincuencial y las dificultades para el acceso al financiamiento.