Olga Blandina Duarte Jáquez, hermana del exgobernador de Chihuahua, recibió 50 mil pesos como pago a pesar de no desarrollar ningún trabajo para la administración pasada, reveló la Auditoría Superior del Estado.En la revisión de la cuenta pública 2016, la ASE detectó que además de Olga Blandina Duarte, hubo pagos a 39 personas más que, sin ser empleados, recibieron en total un millón 996 mil pesos.Con el número de empleado 976781 Olga Blandina Duarte Jáquez, excoordinadora regional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech), no era parte del Poder Ejecutivo del Estado, entidad que erogó los casi 2 millones de pesos.“Se determinó que existen pagos a 40 personas que no están identificadas como empleados del Poder Ejecutivo.“Las compensaciones son prestaciones al personal del Poder Ejecutivo del Estado, sin embargo al no formar parte de éste, no existe disposición legal que obligue a realizar el pago”, concluyó la ASE en el informe a la auditoría realizada al Gobierno del Estado.Además de la hermana del exgobernador, actualmente con una ficha roja de Interpol, aparecen en el listado de beneficiados Sader Pedro Matar Roca con 442 mil pesos, Ana Elsa González Orozco con 207 mil pesos, Gudelia Siáñez Baca con 202 mil pesos, Sergio Antonio Martínez Garza con 141 mil pesos, Martha Elena Anchondo Muñiz con 70 mil pesos, Rito Olivas Carreón con 75 mil pesos, Abril Haydeé Nevárez Moncada con 63 mil pesos, Beatriz Lorena Ramírez Carrillo con 60 mil pesos, Linda Elsa Zaragoza Silva con 55 mil pesos, Elizabeth Santiesteban Mendoza y Claudia Lizeth Silva Perea con 50 mil pesos cada uno.Completan los pagos irregulares otras 28 personas con montos menores. Los pagos, refirió la ASE, representan un gasto injustificado ya que ninguno de los beneficiarios pertenece a la estructura gubernamental.“En inobservancia a los artículos 51 y 54, fracción III de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, de los cuales se desprende la obligación de asegurar que todos los pagos con cargo al presupuesto se encuentren justificados”, menciona.El Diario publicó en días anteriores que otro hermano de Duarte Jáquez, de nombre Crescenciano, recibió pensión por jubilación sin que el trabajador hubiese pagado las cuotas correspondientes para tener derecho a la prestación.Esta irregularidad fue determinada y no solventada por la ASE en la revisión de la Cuenta Pública 2016.Por ambas observaciones, la ASE fue instruida por el Congreso del Estado a iniciar los procedimientos correspondientes.

