Presenta PAN a militantes plataforma electoral

Con un llamado a cerrar filas y reconocer “la valentía” del gobernador Javier Corral Jurado por las acciones emprendidas en el combate a la corrupción, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer a su militancia en Ciudad Juárez la plataforma electoral para los comicios locales de este año.El secretario de Fortalecimiento Interno de la dirigencia estatal del PAN, Jorge Carlos Quiroz Gamboa, aseguró que la plataforma representa la visión a largo plazo de lo que se busca lograr al llegar al poder y consolidar lo que hasta ahora ha impulsado el Gobierno estatal emanado de sus filas.“Tenemos que, como panistas, reconocer esa valentía, porque sin duda el gobernador se está jugando algo más que su puesto, se está jugando la vida y no es fácil”, afirmó al presentar como uno de los puntos de la plataforma el combate a la corrupción e impunidad.Agregó que los panistas deben empezar por poner el ejemplo con sus actos y sobre todo apoyar las iniciativas del gobernador, porque no es fácil enfrentar al Poder Ejecutivo federal al exigirle que tome las medidas necesarias para detener al exgobernador César Duarte Jáquez y que rinda cuentas ante los chihuahuenses.“Un gran ejemplo está dando nuestro gobernador con 16 gentes hoy vinculadas a proceso y en la cárcel; tenemos un exgobernador con 10 órdenes de aprehensión que no se cumplen… pero cuando hoy tenemos gente en la cárcel, gente que está comprobado bajo un juicio el problema de corrupción nos da esperanza a toda la sociedad de que todavía puede haber un buen gobierno”, subrayó.Explicó que la plataforma electoral del PAN está conformada por cuatro ejes: economía, gobierno y seguridad pública, desarrollo social y medio ambiente, pero cada uno se conforma de varias propuestas de acción.Agregó que se busca que este documento sea la base para la plataforma común que presenten con otros partidos políticos, en caso de que conformen una alianza electoral para el proceso local.Sergio Madero Villanueva, dirigente local del albiazul, dijo que hasta el momento no se ha concretado la coalición electoral con los partidos De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), con los que a nivel nacional conformaron un frente para respaldar al precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.Comentó que el plazo para presentar convenios de coalición en el proceso local vence el 20 de enero, porque lo que todavía las dirigencias estatales negocian los términos.En tanto, dijo, presentaron la plataforma electoral que proponen para los próximos comicios, porque tradicionalmente primero proponen las ideas y después a las personas. (Gabriela Minjáres)

