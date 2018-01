Chihuahua— La defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI, anunció que interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga los expedientes por peculado iniciados por el Gobierno de Chihuahua en su contra.La razón, dijo el abogado Antonio Collado Mocelo, es que se trata de recursos federales que salieron directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Agregó que de igual manera, antes del 12 de enero presentará ante el Poder Judicial de la Federación sendos amparos en contra de las dos vinculaciones a proceso –ambas por el delito de peculado– que su representado ha recibido.La primera por un presunto desvío de 250 millones de pesos destinado a financiar campañas del PRI a nivel nacional, y la segunda por 1.7 millones de pesos mediante contratos a dos empresas de su propiedad.“Los amparos se presentarán en contra de la vinculación a proceso y así también se va a buscar una denuncia penal en la PGR, ya que los recursos son federales de la Secretaría de Hacienda y presuntamente está involucrado un miembro de esa secretaría, para que la facultad de atracción la ejerza la Procuraduría General de la República”, explicó.Alejandro Gutiérrez, apodado “La Coneja”, fue detenido mediante una orden de aprehensión el pasado 20 de diciembre en Saltillo, Coahuila, y trasladado a esta ciudad, donde permanece en prisión preventiva en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán.“De todo esto estamos obligados porque en el tema de Javier Corral varios de los testigos protegidos trataron de ampararse, pero no procedieron o no quisieron, porque quien maneja todo este tema es el secretario de Gobierno, el maestro César Jáuregui, quien fue consejero de la Judicatura. Él maneja a todos los jueces locales y también a jueces federales en el estado, nosotros pensamos que desgraciadamente en Chihuahua es muy difícil lograr que los jueces sean imparciales”, indicó.A decir del penalista, tanto Maclovio Murillo, consejero jurídico del Gobierno, como Jáuregui manejan todo a su conveniencia con el afán de servirle a el gobernador Corral y al Partido Acción Nacional (PAN) en este momento.“Todo es en contra de César Duarte, brincándose todo principio legal, pero ahí la llevamos”, finalizó el abogado, luego de que en la víspera diera a conocer que “gente del Gobierno de Chihuahua” presiona a su cliente para que declare en contra del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y del exgobernador Duarte Jáquez, así como personajes del PRI nacional, a cambio de convertirlo en testigo protegido.Sobre estas acusaciones, el consejero jurídico del Estado, Maclovio Murillo, respondió que son “patadas de ahogado”, ya que no tienen fundamentos y corresponden a una postura que se ha quedado sin elementos.Agregó que hay otros testimonios que son utilizados en las investigaciones de la autoridad estatal contra quienes afectaron a Chihuahua, por lo que no se necesita a Gutiérrez. “Ni se requiere su testimonio. Ya hay testimonios de sobra. Todo es producto de su mitomanía”, expresó.

