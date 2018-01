Chihuahua— El secretario de Salud del Estado, Ernesto Ávila, expuso ayer que “boletinarán” a las empresas farmacéuticas que han ganado licitaciones y después no surten ciertas medicinas, obligando a la dependencia a comprar los productos más caros a precios de mercado.Según Ávila Valdez, “un medicamento que tiene un precio de 170 pesos en la licitación, pero la empresa no lo surtió, el Gobierno debió comprarlo a un precio de mil 200 pesos”.Indicó que una vez adjudicados los contratos les conviene más pagar la multa que cumplir con los lineamientos acordados al momento de concursar.“Nos parece hasta perversa la manera en la que se manejan esas empresas, por lo que se recrudecerá la penalidad para esas compañías, las cuales serán boletinadas a nivel nacional”.Aun cuando Ávila Valdez no ahondó en la corresponsabilidad gubernamental en las asignaciones de esos contratos, los criterios con que se elige a una compañía u otra y las bases mismas de las licitaciones, justificó que acaben comprando medicamentos más caros.El jueves pasado El Diario dio a conocer el dictamen emitido por la Auditoría Superior del Estado, el cual expone irregularidades y daños a la Hacienda Pública por 822 millones 800 mil 960 pesos tan sólo en la cuenta pública de Pensiones Civiles del Estado (PCE) durante 2016.Además 650.5 millones de pesos de enero a septiembre de 2016 durante la administración de César Duarte y 172.3 millones de pesos de octubre de 2016 a diciembre de 2017, ya en la gestión de Javier Corral.Al respecto, Alberto Herrera, director de PCE, dijo que no existen desvíos de recursos, sino irregularidades por adquirir productos y contratar servicios a sobreprecios, lo cual además condicionó, a que “al iniciar esta administración no había medicinas en las bodegas, por lo que se hicieron compras con precios elevados, incluso por arriba del promedio en el mercado para no dejar a la gente sin medicamentos”. (Con información de Orlando Chávez)

