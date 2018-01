Independientes rechazan acuerdo sobre firmas

Chihuahua— Diversos aspirantes a candidaturas independientes ofrecieron ayer una conferencia de prensa conjunta, donde se manifestaron en contra del acuerdo tomado el pasado jueves por los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), que limita la recolección de firmas de simpatizantes exclusivamente a través de la aplicación móvil.Los inconformes señalaron que ante las múltiples fallas que se han presentado y donde en varios municipios de la entidad, no hay señal de Internet o ésta es débil y no todos los ciudadanos tienen la versión 5.0 en adelante para Android o los sistemas operativos iOS 8.0 en sus dispositivos, propusieron que sea revocado dicho acuerdo antes del próximo lunes para que sea mixta la recolección de firmas y poder cumplir los requerimientos legales.Roberto González, aspirante a candidato independiente por el municipio de Delicias, dijo, “no estamos en contra de la modernización, al contrario, también la apoyamos, pero sin duda se nos traspasa una responsabilidad que es del órgano electoral, porque a nosotros se nos restringe la capacidad de poder hacerlo”.Consideró que es necesario que se maximice su derecho a competir en las próximas elecciones, “la carga de reunir las firmas es nuestra pero dar de alta y trasladar esos registros en la aplicación consideramos que es una responsabilidad del órgano electoral”, subrayaron.El aspirante a candidato independiente Óscar Quiroz también pidió que reconsidere el órgano electoral.“Se esta prácticamente haciendo imposible llegar a esas firmas con la aplicación, no nos oponemos pero pedimos que se opte por el modelo mixto, además tenemos muy poco tiempo, sólo 23 días para reunirlas a partir del 14 de enero”, mencionaron.Los aspirantes mencionaron que además con la aplicación móvil como único elemento para poder registrarse, tienen que hacer gastos para contratar gente y cubrir sueldos, cuando esa responsabilidad es del propio órgano electoral.Anunciaron que en breve presentarán impugnaciones por el acuerdo tomado por el Consejo General del IEE.

