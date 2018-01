Caen 2 por ataque a funcionarios; uno muere en celda

Chihuahua— Dos hombres acusados de asaltar y asesinar a Luis Fernando Flores Zerros, esposo de la directora del Registro Civil, Inés Martínez Bernal, fueron detenidos por la Policía Estatal. Uno de ellos fue encontrado sin vida más tarde en los separos de Averiguaciones Previas, en la Fiscalía Zona Centro.De manera oficial se informó que los detenidos ingresaron a las 03:40 horas de ayer a esas instalaciones, ubicadas en la calle 25 y la avenida Teófilo Borunda Norte, por lo que mientras se realizaba la captura de otras personas consignadas en la base de datos de la Fiscalía, Jacinto Martín Martínez, de aproximadamente de 50 años, se quedó sin vigilancia en el área de celdas para menores, durante aproximadamente media hora.Momentos después, cuando los oficiales regresaron por él para llevarlo a su registro lo encontraron ahorcado con un pantalón térmico de color blanco, que amarró –según las versiones oficiales– al bebedero de aluminio que estaba en el interior de la celda y quedó semisuspendido en una posición sentado, con las dos piernas extendidas.La Fiscalía no precisó cuándo ni el lugar donde se llevó a cabo el arresto de Martínez junto con Uriel Eduardo González Flores, de aproximadamente 25 años, pero trascendió extraoficialmente que habría ocurrido el pasado miércoles y la autoridad estaba haciendo tiempo para integrar la averiguación en su contra y entonces solicitar las órdenes de aprehensión.La titular de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación, Érika Judith Jasso Carrasco, declaró que hasta que se obtengan los resultados de la necropsia y demás pruebas periciales, se podrá establecer la causa de la muerte y sobre todo esclarecer si hubo o no responsabilidad de algún servidor público.La hora del deceso del presunto ladrón se registro pasadas las 5 de la mañana y en la celda donde ocurrió la muerte no había cámaras de vigilancia, reportó la Fiscalía General del Estado.El pasado sábado 30 de diciembre la directora del Registro Civil y su esposo llegaron a bordo de su camioneta al domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Frailes, cuando dos presuntos ladrones los sometieron, pero ante la resistencia del esposo de la también exdiputada local del PAN, los asaltantes le dispararon y terminaron con su vida.Todos los oficiales encargados de la barandilla de la Fiscalía Zona Centro fueron citados a declarar ante la Unidad de Atención a Delitos Contra la Vida.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.