El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que hay más de 100 personas que aspiran a una candidatura para competir con sus siglas en el proceso electoral federal y local de este año.Sin revelar nombres, el dirigente local del PRI, Óscar Nieto Burciaga, dijo que tan sólo para la presidencia municipal de Juárez hay alrededor de cinco mujeres y cuatro hombres que aspiran a la postulación.Mientras que para la sindicatura hay unos tres y para las diputaciones, tanto locales como federales, así como las regidurías, afirmó que hay varios priistas.“Incluyendo los que han manifestado su intención para presidencia municipal, sindicatura, las diputaciones federales y locales, así como regidurías, rebasan los 100 hasta ahorita”, sostuvo ayer en conferencia de prensa.Sin embargo, aseguró que hasta el momento no hay nada definido para nadie y será hasta las próximas semanas cuando se lleven a cabo los pre registros de los aspirantes a los cargos de elección popular locales y federales.Además, confirmó que entre los aspirantes a la presidencia se encuentran la diputada local Adriana Fuentes Téllez, la senadora Lilia Merodio Reza, el exalcalde Javier González Mocken, el expresidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Antonio Andreu Rodríguez, y la diputada federal Adriana Terrazas Porras.“Necesitamos que sea gente que tenga experiencia, conocimiento, que la ciudadanía haya visto su desempeño, que conozca lo que se requiere para no improvisar como lo hemos visto en esta ocasión con el alcalde independiente, en donde tenemos un gran número de muertos en la ciudad, no vemos obra y sólo vemos promesas incumplidas”, mencionó.En tanto que, en el caso de la sindicatura, comentó que Aarón Yáñez Limas no ha definido si buscará la reelección o algún otro cargo de elección popular y la diputada local por Juárez, Rocío Sáenz Ramírez, sí aspira a ser reelecta.Nieto Burciaga explicó que el partido emitió el miércoles una convocatoria para el proceso de elección interno de sus candidatos, entre los que se encuentran los distritos 04, 05 y 06 locales con sede en Ciudad Juárez.Para estos cargos locales, detalló, el 14 de enero será el pre registro, el 17 se emitirá el pre dictamen de procedencia y entre el 19 y 20 deberán presentar exámenes de conocimiento básicos del partido y habilidades, porque el 21 de enero se llevará a cabo el registro y el 10 de febrero convención de delegados.Posteriormente, agregó, emitirán otra convocatoria para la elección del candidato o candidata a la presidencia municipal de Juárez, que se hará por designación en consenso con los sectores, organizaciones y grupos del partido.Del proceso de elección interno de los precandidatos a diputados federales, dijo que de los cuatro con sede en Ciudad Juárez, el 01 y el 03 serán para mujeres y el 02 y 04 para hombres, aunque en el 04 aun cabe la posibilidad de que sea también para una mujer, para cumplir con las reglas de paridad género y transversalidad a la que están obligados por ley.

