Alberto Herrera, titular de Pensiones Civiles del Estado, cuestionó a la Auditoría Superior del Estado las observaciones de irregularidades hechas en su informe correspondiente a la Cuenta Pública 2016.En entrevista, Herrera rechazó que, como lo señaló la ASE, Pensiones Civiles haya faltado a su obligación de garantizar las mejores condiciones de mercado para la adquisición de medicamentos en la adjudicación directa de hasta 172 millones de pesos.“Lo niego rotundamente porque sí lo hicimos, el haber convocado a más de 50 proveedores a cotizar por ese paquete de medicamentos nos dio a nosotros la seguridad de que estábamos obteniendo los mejores precios posibles”, afirmó.El desabasto de medicamentos que había en octubre en Pensiones Civiles, dijo el funcionario, obligó a la institución a buscar la adquisición de medicamentos a través de la adjudicación directa.“Todas las compras de medicamentos que llevó a cabo la institución se hicieron para resolver la gravísima situación de desabasto que enfrentaba la institución en su momento, lo cual puso en riesgo la salud de los más de 86 mil beneficiaros del servicio médico”, afirmó Herrera posteriormente, a través de un comunicado.El funcionario dijo que a mediados de septiembre del año pasado recibió el informe de la ASE en donde le requerían contestar las observaciones, que señalaban sobreprecios e irregularidades en la adjudicación directa.Sin embargo aseguró que “hay fundamentos de economía, de eficacia, eficiencia, de imparcialidad y honradez, ahí están sustentados todos los elementos que hicieron posible desde el punto de vista legal y por lo cual nos apegamos a la ley para hacer ese proceso”.El dictamen emitido por la Auditoría Superior del Estado al señalar anomalías y daños a la Hacienda Pública hasta por 822 millones 800 mil 960 pesos durante 2016, el funcionario indicó que no tuvieron opción, “para no dejar a la gente sin medicinas”.La Auditoría detalló que al revisar la cuenta pública, se detectaron anomalías en poco más de 172 millones de pesos, que se atribuyen al período de gobierno de Javier Corral y más de 650 millones de pesos en el último año de la administración de César Duarte. titular de Pensiones puntualizó que se hicieron asignaciones directas de compras y adquisiciones con precios elevados en medicamentos –de octubre a diciembre de 2016— ya que al iniciar la administración no había medicamentos en las bodegas.“No estoy de acuerdo y niego categóricamente lo que dice la nota”, reviró Herrera en entrevista.El funcionario dijo que los sobreprecios detectados por el órgano fiscalizador se deben a que éste tomó en cuenta los precios de medicamentos vigentes a enero de 2016, que no pueden compararse a los que, aseguró, existían en octubre del mismo año.Añadió que se hicieron compras “para no dejar de prestar el servicio”, además de que “hay pacientes que por su condición tienen que ser atendidos de manera urgente, por lo que al no tener el medicamento se subrogó a farmacias aun cuando éstas no ofrecieran los mejores precios”.Herrera expuso que toda la información respecto de las compras que la institución ha hecho, está disponible para cualquier consulta que desee hacerse.“Tenemos que ubicarnos en cómo estaba la situación en octubre de 2016, con almacenes vacíos, requerimientos de medicinas, no había tiempo para la licitación porque es un proceso que puede tomar de 40 a 60 días... Todo lo que se compró fue con apego a los procesos y no se puede decir de un desvío cuando el dinero se usó en lo que se había señalado”, expresó.“Ahora los auditores vienen y me dicen en septiembre (de 2016): ‘los precios a los que estás pagando las operaciones de octubre y noviembre son superiores a los que se cotizó en la licitación de 2016’, hacer esa comparación que no es viable”, comentó.Dijo además que a través de la entrega de documentación, dio sustento a cada una de las observaciones de la ASE.“La Auditoría Superior del Estado tiene todos estos elementos y desde entonces a la fecha no hemos vuelto a tener alguna noticia, notificación, comunicación sobre si el informe fue o no calificado en sentido favorable o no”, mencionó.Agregó que no tiene conocimiento del inicio de ningún procedimiento de investigación o sancionatorio en Pensiones Civiles por las irregularidades detectadas por la Auditoría. (I. Ramírez/ O. Chávez / El Diario)